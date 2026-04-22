Alarm u Njemačkoj: Ugroženo više od 200 tisuća radnih mjesta, mnoge će tvrtke propasti

Očekuje se da će ove godine propasti najveći broj tvrtki u Njemačkoj u gotovo desetljeće i pol, a likvidacije bi mogle ugroziti više od 200.000 radnih mjesta, procijenila je osiguravajuća kuća Allianz, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa).

Podružnica divovskog osiguravajućeg koncerna temeljila je procjenu na međunarodnoj prognozi broja stečajeva u 2026. godini. “Sada rat na Bliskom istoku očito utječe na Njemačku, a carinski spor sa SAD-om nije ni blizu kraja”, rekao je čelnik Trgovinskog saveza (Trade) za Njemačku, Švicarsku i Austriju, Milo Bogaerts, piše Fenix-magazin.

Tvrtka specijalizirana za osiguranje kredita očekuje porast broja tvrtki u postupcima insolventnosti ove godine po stopi od 2,4 posto, odnosno 24.650 slučajeva. “To bi bilo najviše u 14 godina”, rekao je Bogaerts.

Prema podacima Destatisa, njemačkog statističkog ureda, lokalni sudovi su prošle godine otvorili 24.064 predmeta, što je oštrih 10,3 posto više nego 2024. godine. U međunarodnom agregatu, Savez očekuje da će broj stečajeva rasti po stopi od šest posto, dakle čak i jače nego u samoj Njemačkoj.

Analitičari su revidirali prognozu prema gore zbog rata u Iranu, čije su posljedice povećale pritisak na energetski intenzivne sektore gospodarstva, poput prometa, kemikalija i metalurgije. Sljedeće godine Savez predviđa preokret trenda u Njemačkoj i pad broja propalih tvrtki za dva posto, na 24.150 predmeta, očekujući popuštanje pritiska zbog sukoba i učinaka vladinih ekonomskih mjera.