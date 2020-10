Nadograđuju američke bombardere, razlog je novo moćno oružje

Američke zračne snage uskoro će u svom portfoliju imati i hipersoničnu raketu AGM-183A poznatu kao ARRW. Otkrio je to general Andrew Gebara u razgovoru za Air Force Magazin ranije ovog mjeseca.

Rakete će se naći na bombarderima B-52 nakon što se naprave dodatne nadogradnje, a svaki će zrakoplov moći nositi po dvije te rakete na svakom krilu. ARRW rakete bit će vjerojatno prvo operativno hipersonično oružje u američkom inventaru.

- Ta će stvar proći gotovo 1000 milja za samo 10-12 minuta. To je nevjerojatno - rekao je za Air Force Magazin.

Dodavanje ARRW-a na bombardere B-52 moguće je uz dodatka CONECT s kojim se dobiva napredno lociranje cilja za razliku od ranije kada je netko 'trebao ukucavati koordinate i nadati se da će to dobro napraviti'. Rakete bi mogle postići operativnu sposobnost u 'sljedećih nekoliko godina' rekao je Ray.

Dodao je i kako se ne trebaju raditi veće promjene da kako bi B-52 mogli osposobiti za lansiranje ARRW-a. General je oduševljen bombarderima B-52 jer se modifikacijama znatno produljuje njihov životni vijek.

- To je ono što je divno kod B-52. To je poput iPhonea, uvijek postoji aplikacija koju mu možete dodati i unijeti promjene. To je prilično uzbudljivo - rekao je general.

Model B52 prvi je let imao daleke 1952. godine, a kako piše Air Force Magazin, idućih najmanje 30 godina trebao bi biti 'radni konj' zračnih snaga. Konstantnim nadogradnjama povećavat će se njegov domet, snaga, senzori i kapaciteti za nošenje bombi. Neke su nadogradnje već u tijeku, a nastavit će se i krajem ove godine što će zrakoplovima donijeti modernije motore, radare, sposobnost nošenja više pametnog oružja, nove vrste komunikacije i povezivosti te sposobnost nošenja najmodernijih raketa.

Zrakoplovstvo je u ovoj rudni nadogradnji potrošilo već oko 1,4 milijarde dolara, a u idućih pet godina potrošit će još 3,8 milijardi a to nije kraj.

Nadogradnje će im omogućiti upotrebu najnaprednijih raketa. Osim ARRW-a tu je i nova nuklearna krstareća raketa AGM-181 Long-Range Standoff (LRSO).