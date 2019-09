Ako tražite majstora, morat ćete i čekati, ali i papreno platiti

Brojni su keramičari, parketari, vodoinstalateri, električari, zidari, soboslikari, drvodjelci... posljednjih godina pronašli bolje plaćen posao u Njemačkoj, Irskoj, Austriji, Švedskoj, a oni koji su ostali kod kuće, do kojih se još nekako i može uz najavu radova pola godine unaprijed, podigli su cijene.

Ivan Pulić investitor u građevinarstvu čija tvrtka gradi nove stambene zgrade i hotele ispričao je za Slobodnu Dalmaciju na koji način pronalazi radnike te stvara li mu to problem.

- Apsolutno! Imali smo veliki problem s keramičarima. Imam stalnog poslovnog partnera koji obavlja te radove, dobro surađujemo, kad završimo mi, oni rade zanatske radove, ali i ti su radovi poskupjeli 25 posto u tri godine - kaže Pulić.

- Poskupjeli su armirano-betonski radovi, porasla je cijena željeza. Keramičari su digli cijene i do 40 posto, vodoinstalateri, električari također, ukratko, sve je išlo gore, što se na kraju odražava i na cijenu kvadrata koju plati kupac.

To ne znači da je nama dobit veća, dapače - manja nam je, jer je sve poskupjelo, uključujući i cijenu građevinskih parcela, koje su dosegle i tisuću eura po metru četvornom - kaže Puljić i dodaje da je interes za kupnju stanova unatoč svemu - velik.

Ovaj investitor angažirao je i Albance i Srbe, jedni su stavljali pločice na jednom, a drugi - na drugom katu.

Sukladno podacima kojima raspolažu posrednici u prometu nekretninama, cijena rada keramičara do sada je iznosila 12 eura po kvadratu, a sada dvadeset, dok se neki ne ustručavaju tražiti i 25.

Obnova parketa iznosi od 90 do 150 kuna po kvadratu, a u to se ubrajaju brušenje, kitanje i lakiranje, dok montaža elektroinstalacija po metru četvornome iznosi od 70 do 170 kuna. Bojenje zidova kreće se od 12 do 22 kune po kvadratu, a cijena ugradnje prozora po komadu od 300 do 500 kuna.

Naravno, sve cijene variraju, a jedno je kad majstore angažirate u Dalmaciji, Istri i Zagrebu, a sasvim drugo u krajevima Hrvatske gdje turizma nema ili je u povojima.

Video:Evo kolike su zapravo plaće po zanimanjima u Njemačkoj