'Ako se pokaže da Ćelić nema krimena, vratio bih ga na poziciju'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Dnevniku Nove TV otkrio je kako predviđa ishod unutarstranačkih izbora u HDZ-u, ali i kakva bi mogla biti sudbina Josipa Ćelića.

S kim će završiti HDZ? S Andrejem Plenkovićem ili Mirom Kovačem?

- S Andrejem Plenkovićem. Najvažnije je da završe, a takve poruke dolaze od svih kandidata, s jedinstvom HDZ-a koji će onda, na jesen, pokazati rezultate i dobiti izbore - kaže Božinović.

SDP se već priprema za parlamentarne izbore, vi ste prilično razjedinjeni, vi se sad borite unutar sebe. Hoće li vam ta razjedinjenost naštetiti na parlametarnim izborima?

- Ako kažete da smo razjedinjeni, onda za Vas demokracija i demokratski procesi nisu nešto dobro. Demokracija je uvijek dobro došla, pogotovo kad govorimo o jednoj političkoj stranci, pogotovo je dobrodošla na nacionalnoj razini i u politici uopće. Ja sam siguran da ćemo izaći iz ovoga jači. Ono što smo danas čuli, vidim da je akademik Reiner prolazio kroz ono što su govorili, vidim da su sve što su danas rekli, rekli i prije 5-6 godina kad su imali onaj program 21 za koji su kasnije sami rekli da nisu ništa ispunili.

Vidjeli smo pravosudni epilog oko Josipa Ćelića. Što će biti sada s njim?

- Što se tiče Ćelića on je od prvog dana bio moj izbor za jednu od najviših policijskih funkcija i on je cijelo vrijeme dok je bio zamjenik glavnog ravnatelja bio osoba kojoj si mogao povjeriti vrlo složene zadatke, pogotovo vezane za zaštitu granice. Mi smo praktički naslijedili granicu s BiH na kojoj nije bio jedan dvogled, a danas imamo vrlo dobro ustrojenu graničnu policiju na tom dijelu. Dogodilo se što se dogodilo. U ovom trenutku se vodi još jedan postupak vezan za okolnosti tog događaja s tom prebrzom vožnjom u Zadru i onda ćemo vidjeti.

Planirate li ga vratiti na funkciju?

- Ako se to sve pokaže da nema nikakvog krimena na njemu, i ako on to bude htio, naravno da ću ga vratiti, zaključio je Božinović.