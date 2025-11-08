Ako se NDH smije braniti u Saboru, zašto si ljudi na ulici ne bi uzeli to isto pravo

U lice Splita grom nije udario iz vedra neba da bi se gradonačelnik šetao slavodobitno s ekrana na ekran, a državne vlasti, umjesto konkretnih odluka, obasipale naciju objašnjenjima za malu djecu. Podulje se nad zemljom nadvijaju kojekakvi oblaci: mogla je iz njih izbiti tuča, a mogli su ih rastjerati vjetrovi. Kad je, pak, opalilo, svi se prave Englezi, a ne govore o vremenu; vlast se ponaša kao opozicija, kritizira događaje, a ništa ne mijenja; opozicija se ponaša kao vlast i obećava nemoguće. Vrč pun netolerancije već dugo ide na vodu: nije sigurno da se razbio u Splitu. Za razliku od ranijih sličnih udara na kulturu, akteri su ovoga puta bili maskirani, a razotkrili su se ustaškom parolom i udarom na pjevače i plesače druge nacionalnosti, iz druge države.
Ako je bilo dvojbe je li proustaški duh izišao iz boce, poslije splitskog dokaza njegove agresivne prirode nema više potrebe da se traže ikakva destilirana mišljenja o političkom nasilju koje ozbiljno ugrožava demokratski duh Hrvatske i njezin međunarodni ugled
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Pušio je kutiju cigareta dnevno, pio rakiju i zabijao kao blesav: 'Bez toga ne mogu igrati dobro'
Analitičari o incidentu u Zagrebu: 'Ovo nije napad samo na srpsku manjinu, nego i na hrvatsku državu'
Boban održao sastanak s Kovačevićem, poznata je sudbina Dinamovog trenera nakon teškog debakla
Bivši general digao uzbunu, upozorio na stvarnu opasnost: 'Neće se ruski padobranci iskrcati u Britaniji, ali...'
Želite prijaviti greške?
Zagreb dobiva zelenu aveniju i novu tramvajsku trasu: Saznajemo detalje projekta koji će preobraziti dio grada
Jean-Michel je pokopan, ne i njegove lekcije o životu i smrti
Bivši vatreni: Ako izgubite od njih onda je to zabrinjavajuće, a večeras je presudila ona pogreška
Ako Pokrovsk padne, Zelenski ima jedan jak adut: Rusija nema sredstava za takav prodor
Još iz kategorije
HDZ odgovorio Hajdaš Dončiću: Ljevica se divi totalitarnom jugokomunističkom režimu
Pozivamo Hajdaša da počne poštivati Ustav i da se u ime svojih senior partnera iz Možemo ispriča za sve uvrede koje je S. Benčić izrekla na račun hrvatskih branitelja i Domovinskog rata
Tko je Dejan Medaković? Žarko Korać: Nije se on protivio Miloševiću, bio je njegova intelektualna podrška
- Je li se protivio Miloševiću – nije, nije se protivio. Nije bio član političkih stranaka. On je bio intelektualna podrška Miloševiću koja se nije mnogo isticala. Bio je politički oportunist, pasivno je podržavao Miloševića”, tvrdi Željko Korać, nekadašnji potpredsjednik Vlade Srbije premijera Zorana Đinđića
Hajdaš Dončić poručio Plenkoviću: Daj ostavku ili vrati ustavnopravni poredak u RH
Naglasio je da Andrej Plenković zadnjih godina koketira, šuruje s ekstremnom desnicom, Gordan Jandroković organizira sporni skup o Jasenovcu u Saboru, a sve pod budnim okom Davora Božinovića. To su institucije hrvatske države i odgovorne su za red i za ustavni poredak, dodao je. 'To je Hrvatska kakvu ja želim – Hrvatsku koja voli različitosti, u kojoj se svaki građanin ugodno osjeća jer je to naša kuća u kojoj nema straha i strah ne prolazi'
Hrvoje Klasić: Medaković je bio srpski nacionalist, podržavao je Miloševića
Neki su odabir povjesničara umjetnosti, književnika i predsjednika SANU- a Dejana Medakovića za temu izložbe ocijenili kontroverznim, a za mišljenje o njemu, ako i incidentima, upitali smo i povjesničara Hrvoja Klasića.
Jandroković poziva na smanjenje tenzija, a ljevicu na smanjenje agresivnog govora
Jandroković je istaknuo kako u Istri "nema takvih tenzija, što je jako dobro".
Hrvatski ratni invalidi pomažu ukrajinskim braniteljima: 'Nakon ratnih strahota potrebna im je mentalna rehabilitacija'
Program resocijalizacije koji provode hrvatski branitelji sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, a uključuje različite aktivnosti poput ronjenja, jahanja, kajakarenja te različitih edukacija
Tisuće okupljenih na Rivi tražile puštanje uhićenih: 'Dosta je ponižavanja Hrvata'
Nakon prosvjeda na Rivi, sudionici su se uputili pred Županijski sud u Splitu kako bi poslali „simboličnu poruku“. „Sud trenutno ne radi, no želimo pružiti podršku našim ljudima koji su u pritvoru“, rekao je Buzdovačić.
Tko je bio Dejan Medaković zbog kojeg su prosvjednici došli pred Srpski kulturni centar
U Hrvatskoj se taj dokument smatra ideološkom podlogom za velikosrpski koncept koji je Slobodan Milošević pokušao provesti u djelo nakon raspada Jugoslavije.
Pupovac: Srpska zajednica danas živi pod policijskim nadzorom, to je napad na Ustav
"Ako je urlanje ustaškog pozdrava ‘Za dom spremni’ u Saboru zaštita dostojanstva Republike Hrvatske, onda Bulj ne zna što su dostojanstvo ni kulturne vrijednosti", odgovorio je Pupovac
FOTO Pogledajte prosvjed u Splitu: Okupljeni tražili puštanje pritvorenih, išli i do suda
Prosvjed je počeo intoniranjem hrvatske himne Lijepa naša domovino! Početak prosvjeda nazvanog „Što se krvlju brani, ne pušta se lako“, najavljen za 11 sati, nešto je kasnio, a do njegova početka, na vrhu Rive, gdje je postavljena bina, trajao je glazbeni program, s razglasa su se puštale domoljubne pjesme.
Evo ga već se javio Galić. Čekamo Puhovskog, Klasića, Pofuka, Jergovića.