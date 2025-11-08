Naši Portali
Mirko Galić
Autor
Mirko Galić

Ako se NDH smije braniti u Saboru, zašto si ljudi na ulici ne bi uzeli to isto pravo

storyeditor/2025-09-25/PXL_290616_13259583.jpg
Duško Jaramaz/Pixsell
08.11.2025. u 16:12

Ako je bilo dvojbe je li proustaški duh izišao iz boce, poslije splitskog dokaza njegove agresivne prirode nema više potrebe da se traže ikakva destilirana mišljenja o političkom nasilju koje ozbiljno ugrožava demokratski duh Hrvatske i njezin međunarodni ugled

U lice Splita grom nije udario iz vedra neba da bi se gradonačelnik šetao slavodobitno s ekrana na ekran, a državne vlasti, umjesto konkretnih odluka, obasipale naciju objašnjenjima za malu djecu. Podulje se nad zemljom nadvijaju kojekakvi oblaci: mogla je iz njih izbiti tuča, a mogli su ih rastjerati vjetrovi. Kad je, pak, opalilo, svi se prave Englezi, a ne govore o vremenu; vlast se ponaša kao opozicija, kritizira događaje, a ništa ne mijenja; opozicija se ponaša kao vlast i obećava nemoguće. Vrč pun netolerancije već dugo ide na vodu: nije sigurno da se razbio u Splitu. Za razliku od ranijih sličnih udara na kulturu, akteri su ovoga puta bili maskirani, a razotkrili su se ustaškom parolom i udarom na pjevače i plesače druge nacionalnosti, iz druge države.

Marko Perković Thompson Andrej Plenković Srbi u Hrvatskoj Split napad u splitu

KL
Klarahrv
16:35 08.11.2025.

Evo ga već se javio Galić. Čekamo Puhovskog, Klasića, Pofuka, Jergovića.

Dejan Medaković
IZLOŽBA KOJA JE IZAZVALA INCIDENT I POLEMIKE

Tko je Dejan Medaković? Žarko Korać: Nije se on protivio Miloševiću, bio je njegova intelektualna podrška

- Je li se protivio Miloševiću – nije, nije se protivio. Nije bio član političkih stranaka. On je bio intelektualna podrška Miloševiću koja se nije mnogo isticala. Bio je politički oportunist, pasivno je podržavao Miloševića”, tvrdi Željko Korać, nekadašnji potpredsjednik Vlade Srbije premijera Zorana Đinđića

Zagreb: Siniša Hajdaš Dončić održao konferenciju za medije
22
PROSVJED TORCIDE

Hajdaš Dončić poručio Plenkoviću: Daj ostavku ili vrati ustavnopravni poredak u RH

Naglasio je da Andrej Plenković zadnjih godina koketira, šuruje s ekstremnom desnicom, Gordan Jandroković organizira sporni skup o Jasenovcu u Saboru, a sve pod budnim okom Davora Božinovića. To su institucije hrvatske države i odgovorne su za red i za ustavni poredak, dodao je. 'To je Hrvatska kakvu ja želim – Hrvatsku koja voli različitosti, u kojoj se svaki građanin ugodno osjeća jer je to naša kuća u kojoj nema straha i strah ne prolazi'

