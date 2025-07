Ako ne zna što je bilo, neka pogleda što je zborio Tuđman

REMEK-DJELO DOMAĆIH GRADITELJA

FOTO U Hrvatskoj je tada završen posao velik i u svjetskim razmjerima: Veliki luk mosta bio je u to vrijeme najveći na svijetu

Gradnja impozantnog mosta, koje je započela 1976. godine, ušla je u finale 1980. Te godine, 19. srpnja, točno u 13 sati u promet je pušten u ono vrijeme najveći betonski most na svijetu, koji je Krk povezao s obalom, kod Kraljevice. Most koji je otok trajno pretvorio u poluotok, ostvarivši tako vjekovni san otočana, dobio je ime Titov most, a nakon osamostaljenja Hrvatske preimenovan je u Krčki most.