Akcija u Omišu: Policija uhitila organizatore ubojstva Karmelina Fistanića

Dvojica muškaraca uhićena su jutros u Omišu zbog sumnje da su naručili i organizirali ubojstvo 38-godišnjeg Karmelina Fistanića 9. studenog ove godine u Omišu.

Nešto više od mjesec dana nakon brutalnog ubojstva, policija je uspjela doći do informacija koje su ih dovele do odbačenog skutera za kojeg je utvrđeno da je ukraden u Splitu u kolovozu ove godine. Vještačenjem bioloških i drugih tragova na skuteru pronađen je, doznajemo, DNK pokojnog Fistanića te je to bio dovoljno čvrst indikator da se krene u akciju, piše Slobodna Dalmacija.

Fistanić je ubijen 9. studenog nešto prije 14 sati na Jadranskoj magistrali kod skretanja za Brzet. On je sjedio u automobilu sa svojom djevojkom kada se do automobila dovezao motociklist koji je s više metaka u glavu upucao Fistanića. Djevojka je prošla bez ozljeda.