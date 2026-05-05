ODGOVOR AMERIČKOM PREDSJEDNIKU

Papa se ne povlači pred Trumpovim optužbama: ‘Slobodno me kritizirajte, moja misija je mir‘

Papa Lav XIV. predvodi opću audijenciju u Vatikanu
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
05.05.2026.
u 22:43

Predsjednik SAD-a Donald Trump u utorak je ponovno kritizirao papu Lava XIV., ovaj put uoči posjeta američkog državnog tajnika Marca Rubija Vatikanu koji je planiran ovog tjedna

Papa Lav XIV. u utorak je, nakon najnovijeg napada predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, rekao da se nada širiti kršćansku poruku mira, ali da ga ljudi mogu slobodno kritizirati. "Misija Crkve je propovijedati Evanđelje, propovijedati mir", rekao je prvi američki papa. "Ako me netko želi kritizirati zbog propovijedanja Evanđelja... Nadam se da će me jednostavno saslušati zbog vrijednosti Božjih riječi", dodao je.

Da podsjetimo, predsjednik SAD-a Donald Trump u utorak je ponovno kritizirao papu Lava XIV., ovaj put uoči posjeta američkog državnog tajnika Marca Rubija Vatikanu koji je planiran ovog tjedna. Trump je u radijskoj emisiji koju vodi konzervativac Hugh Hewitt optužio Lava da "ugrožava mnoge katolike i druge ljude", tvrdeći da očito vjeruje da je "u redu da Iran ima nuklearno oružje".

Donald Trump papa Franjo

