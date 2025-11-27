Naši Portali
Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Agenti kaosa: tko to traži da RH iz Koalicije voljnih prijeđe u Koaliciju nevoljnih

27.11.2025. u 11:12

Takvi huškaju i zastrašuju javnost kudikamo više od francuskih generala, dok uzbuđeno iz Sabora agitira kako se moramo sakriti pod Mačekov ili pod Milanovićev kamen jer je, eto, moskovski Hitler objavio da ima wunderwaffen 'iz nuklearne trijade, kojim može dosegnuti bilo koju točku na Zemlji?!'

Ukrajina prihvatila Trumpov mirovni sporazum! Naslov koji obilazi svijet, sugerirajući da je Ukrajina prihvatila kapitulaciju, ali koji i kakav zapravo sporazum – još nitko ne zna. Osim da je od 28 točaka nekoliko ispalo na putu do Ženevskog jezera i natrag. Smoke on the water, fire in the sky! Nikakvog vatrometa u švicarskoj idili, no cijelu noć dronovi iznad Moskve, kinžali iznad Kijeva. Zelenski pritisnut uza zid, da. Ne može se boriti istovremeno protiv Putina i Trumpa! Trump još jednom ilustrira koliko je iluzorno i prije svega naivno očekivati od njega stvaran zaokret prema Putinovoj Rusiji. Agent Krasnov ili ne, ponovno dokazuje da je svaki njegov ultimatum Putinovoj Rusiji najobičniji fejk, puko junačenje pred američkom javnosti. Dnevna doza PR-a! "Great television", veli on. Trump je, dakle, samo još jednom, posve rutinski izdao Ukrajinu, izdao Europu, izdao Ameriku. Koja danas više uopće ne mari hoće li Europa gorjeti ili neće. Ruski propagandisti u EU u punom su zamahu, kako plaćeni tako i oni neplaćeni. Poput našeg vrhovnog zapovjednika, oduševljeni kako je Trump za uši potegnuo "malog" Zelenskog, a za nos "huškačke" lidere EU, uopće ih ne pitavši što misle o njegovu planu. Koji očito uopće nije njegov jer sve analize pokazuju da izvorno nije napisan na engleskom, nego na ruskom.

Ključne riječi
Zvonimir Troskot Ukrajina Rusija Donalda Trump Zoran Milanović mirovni sporazum

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar southman
southman
11:30 27.11.2025.

Jel stvarno netko misli da je MOST izišao sa ovim glupostima bez poziva sa Pantovčaka ??

Avatar Banana man
Banana man
11:28 27.11.2025.

EU je z amir i zato stalno radi provokacije i svinajrije ... vrlo pacifistički





