Agenti kaosa: tko to traži da RH iz Koalicije voljnih prijeđe u Koaliciju nevoljnih

Ukrajina prihvatila Trumpov mirovni sporazum! Naslov koji obilazi svijet, sugerirajući da je Ukrajina prihvatila kapitulaciju, ali koji i kakav zapravo sporazum – još nitko ne zna. Osim da je od 28 točaka nekoliko ispalo na putu do Ženevskog jezera i natrag. Smoke on the water, fire in the sky! Nikakvog vatrometa u švicarskoj idili, no cijelu noć dronovi iznad Moskve, kinžali iznad Kijeva. Zelenski pritisnut uza zid, da. Ne može se boriti istovremeno protiv Putina i Trumpa! Trump još jednom ilustrira koliko je iluzorno i prije svega naivno očekivati od njega stvaran zaokret prema Putinovoj Rusiji. Agent Krasnov ili ne, ponovno dokazuje da je svaki njegov ultimatum Putinovoj Rusiji najobičniji fejk, puko junačenje pred američkom javnosti. Dnevna doza PR-a! "Great television", veli on. Trump je, dakle, samo još jednom, posve rutinski izdao Ukrajinu, izdao Europu, izdao Ameriku. Koja danas više uopće ne mari hoće li Europa gorjeti ili neće. Ruski propagandisti u EU u punom su zamahu, kako plaćeni tako i oni neplaćeni. Poput našeg vrhovnog zapovjednika, oduševljeni kako je Trump za uši potegnuo "malog" Zelenskog, a za nos "huškačke" lidere EU, uopće ih ne pitavši što misle o njegovu planu. Koji očito uopće nije njegov jer sve analize pokazuju da izvorno nije napisan na engleskom, nego na ruskom.