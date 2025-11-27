Agenti kaosa: tko to traži da RH iz Koalicije voljnih prijeđe u Koaliciju nevoljnih

Ukrajina prihvatila Trumpov mirovni sporazum! Naslov koji obilazi svijet, sugerirajući da je Ukrajina prihvatila kapitulaciju, ali koji i kakav zapravo sporazum – još nitko ne zna. Osim da je od 28 točaka nekoliko ispalo na putu do Ženevskog jezera i natrag. Smoke on the water, fire in the sky! Nikakvog vatrometa u švicarskoj idili, no cijelu noć dronovi iznad Moskve, kinžali iznad Kijeva. Zelenski pritisnut uza zid, da. Ne može se boriti istovremeno protiv Putina i Trumpa! Trump još jednom ilustrira koliko je iluzorno i prije svega naivno očekivati od njega stvaran zaokret prema Putinovoj Rusiji. Agent Krasnov ili ne, ponovno dokazuje da je svaki njegov ultimatum Putinovoj Rusiji najobičniji fejk, puko junačenje pred američkom javnosti. Dnevna doza PR-a! "Great television", veli on. Trump je, dakle, samo još jednom, posve rutinski izdao Ukrajinu, izdao Europu, izdao Ameriku. Koja danas više uopće ne mari hoće li Europa gorjeti ili neće. Ruski propagandisti u EU u punom su zamahu, kako plaćeni tako i oni neplaćeni. Poput našeg vrhovnog zapovjednika, oduševljeni kako je Trump za uši potegnuo "malog" Zelenskog, a za nos "huškačke" lidere EU, uopće ih ne pitavši što misle o njegovu planu. Koji očito uopće nije njegov jer sve analize pokazuju da izvorno nije napisan na engleskom, nego na ruskom.
Takvi huškaju i zastrašuju javnost kudikamo više od francuskih generala, dok uzbuđeno iz Sabora agitira kako se moramo sakriti pod Mačekov ili pod Milanovićev kamen jer je, eto, moskovski Hitler objavio da ima wunderwaffen 'iz nuklearne trijade, kojim može dosegnuti bilo koju točku na Zemlji?!'
Komentara 3
EU je z amir i zato stalno radi provokacije i svinajrije ... vrlo pacifistički
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Putin ima samo jedan strateški cilj u Ukrajini, a to je otkrio u ovom dokumentu
Američki general otkrio mogućnost dramatičnog scenarija: 'Ako ih ne zaustavimo, rat dolazi na teritorij NATO-a'
VIDEO Thompsonov menadžer o Tomaševiću: 'Laže. Nikada Ustavni sud nije raspravljao o pjesmi Bojna Čavoglave'
Neno Ninčević oglasio se nakon zabrane koncerta hrvatskih izvođača u Švicarskoj: 'Ne treba stvarati nepotreban problem'
Želite prijaviti greške?
Tko i zašto proizvodi narativ o fašizaciji hrvatskog društva
Znate li što smo primijetili na početku Dinamove utakmice? Neka opravdanja zaista su glupa
Potpuni kaos oko američko-ruskog plana: 'Granice Ukrajine ne mogu se mijenjati silom'
Još iz kategorije
Thompson se igra vatrom kad prijeti radikalnijim potezima
Thompson mora voditi računa o svom utjecaju u javnosti, pa i odgovornosti, te da njegove riječi mogu biti protumačene i kao poziv na radikalan nezakonit otpor
Zabrinjavajuće mlako Hrvati popratili slovenski referendum o asistiranom samoubojstvu
Riječ je, zapravo, o tehničkoj strani istog pitanja, na koje je odgovor suvremeni čovjek odlučio uzeti u vlastite ruke premda nije tvorac života. Eutanazija je, praktički, samo onaj drugi kraj batine na čijoj se suprotnoj strani nalazi pobačaj. Gdje čovjek sebi uzima pravo, putem zakonskih akata kako bi umirio savjest, suditi o početku i završetku života drugoga ljudskog bića
Hrvatska se protivi eutanaziji, no ne nudi ni rješenja za palijativnu skrb
Resursi za palijativnu skrb u Hrvatskoj i dalje nisu dostatni, ni u domovima ni u kući.
Trump je promijenio stranu i dopušta Rusiji da mijenja NATO-ovu politiku
U nizu nebuloza koje su se našle među 28 točaka rusko-američkog nacrta mirovnog plana za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine, jedna je posebno zastrašujuća.
Izuzeće od sankcija za Mađarsku pa rafinerija u Pančevu. Janaf ostaje suhih cijevi
Takvim scenarijem ne poboljšava se ni situacija za naš JANAF, koji u ovom trenutku jednostavno nema klijenata jer Mađarima je još godinu dana odobren uvoz ruske nafte pa nemaju potrebu ispuniti ni onaj doista mali ugovor koji naša kompanija ima s njihovim MOL-om
Trump uništava sustav koji je bio temelj američke globalne moći
Riječ je o sustavu što su ga izgradile i branile upravo Sjedinjene Države, koje su kao glavna politička i vojna sila, uz neke iznimke i nedosljednosti, jedine imale kapacitet i volju sankcionirati kršenje tog pravila, što je potvrđeno u mnogim međunarodnim krizama, od Koreje do Kuvajta, Balkana i Ukrajine
Je li za Kekin normalno da kadar Možemo u zatvoru prima dvije plaće iz javnih sredstava
Što bi Kekin, Benčić, Orešković i ostali radili HDZ-u za takav tajming, kontrolu štete, kadroviranje i nadzor trošenja javnih sredstava
Barem za Božić prestanimo mirno gledati kako najslabiji padaju preko ruba društva
Umjesto da branimo Božić od orašara i "praznika" korisnije je pitati se gdje danas tražimo njegov smisao
U obnovljenom ili novoizgrađenom neboderu Vjesnika napraviti muzej tiskanog novinarstva
Vjesniku smo bili samo jedan od izdavača. Njegova rotacija proizvodila je četvrtinu jugoslavenske dnevne i tjedne naklade, u Hrvatskoj više od četiri petine.
Vraća li Putin Staljina ili Staljingrad? Ruska je to verzija 'ustaša i partizana'
U pariškoj podzemnoj željeznici još postoji stanica Staljingrad pa zašto se tom gradu ne bi vratilo to "slavno" ime, misle mnogi Rusi. Putin je naredio izgradnju ledolomca pod nazivom "Staljingrad"
Jel stvarno netko misli da je MOST izišao sa ovim glupostima bez poziva sa Pantovčaka ??