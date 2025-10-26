Afrička svinjska kuga u opadanju, kolinja će biti

Afrička svinjska kuga (ASK) i dalje se pojavljuje u Slavoniji, ali epidemiološka se situacija popravlja. Posljednji slučajevi bolesti u Osječko-baranjskoj županiji zabilježeni su ovog, a u Vukovarsko-srijemskoj prošlog tjedna. U te dvije županije afrička svinjska kuga potvrđena je u 53 objekta s domaćim svinjama te kod 327 divljih svinja.

Farme su obranjene

Širenje ove bolesti u populaciji divljih svinja kao i daljnja izbijanja bolesti u uzgojima domaćih svinja i dalje zahtijevaju oprez, ali potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić zadovoljan je trenutačnom situacijom. On je ocijenio kako je trend pojavnosti ASK u izrazitom opadanju, što je rezultat angažmana svih sastavnica Nacionalnog kriznog stožera i svinjogojaca na terenu, koji su stekli svijest o pridržavanju biosigurnosnih mjera.

Također je podsjetio kako su od 13. listopada zabilježena samo dva slučaja ASK u populaciji domaćih svinja, i to u postojećim žarištima u Osječko-baranjskoj županiji, u mjestima Lug i Sv. Đurađ, te je istaknuo kako je važno da se virus ne širi dalje. U slobodnoj zoni nisu zabilježeni novi slučajevi, a velike farme su obranjene.

– Uz angažman Ministarstva i bolju epidemiološku situaciju uspjeli smo doći do toga da velike farme u svojim reprocentrima imaju neprekinut lanac proizvodnje, što je bitno za cjelokupno hrvatsko svinjogojstvo. Svinjokolje u Slavoniji također nisu dovedene u pitanje. U prvoj i trećoj zoni svi će ljudi bez problema moći obavljati svoje svinjokolje i time sam iznimno zadovoljan – poručio je ministar Vlajčić. Istodobno, stiže financijska pomoć primarnim proizvođačima u sektoru proizvodnje goveda, svinja, ovaca i koza. Za povećanje proizvodnje pristiglo je više od 1250 prijava. No potrebno je pojačati biosigurnosne mjere kod onih najranjivijih. Ministar je najavio i kako će već sljedećeg tjedna na sjednici Vlade biti rasprava o povećanju biosigurnosti.

– Svinjogojstvo će se izvući sa svim programima pomoći, stalno govorimo o njih pet za ASK. Sve će one biti na sjednici Vlade u sljedećim tjednima radi povećanja biosigurnosti kojoj toliko dajemo na važnosti. Tu je ciljana populacija farmi do 50 svinja. Na sjednici Vlade bit će i program potpore za bedrenicu, što željno iščekuju stočari iz dalmatinskog zaleđa – istaknuo je Vlajčić. Iz Ministarstva poljoprivrede izvijestili su kako je u Osječko-baranjskoj županiji bolest kod domaćih svinja potvrđena na 44 objekta, na području općina Bilje, Čeminac, Donji Miholjac, Darda, Erdut, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi i gradu Osijeku te kod 308 divljih svinja. Posljednje izbijanje kod domaćih svinja zabilježeno je u općini Bilje, u naselju Lug (20. listopada) te u lovištima Kopački rit, Podunavlje – Podravlje i Podgajci Podravski (21. listopada).

Epidemiološka situacija na području Vukovarsko-srijemske županije je povoljnija. ASK je potvrđen na ukupno devet objekata domaćih svinja na području općina Gradište, Nijemci, Otok, Stari Jankovci, Štitar i Trpnja te kod 19 divljih svinja. Posljednje izbijanje bolesti na području županije zabilježeno je 16. rujna u općini Trpinja.

Biosigurnosne mjere

Na zaraženim te na svim epidemiološki povezanim objektima provode se mjere sukladno delegiranoj uredbi Europske unije koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprečavanje širenja afričke svinjske kuge. Zbog širenja bolesti kontinuirano se ažuriraju i područja zona ograničenja I, II i III te se na svim područjima novog izbijanja određuju dodatno i zone zaštite i zone nadziranja.

Afrička svinjska kuga prisutna je i na području Bosne i Hercegovine i Srbije uz granicu s Hrvatskom, što predstavlja kontinuirani vrlo visok rizik od daljnjeg širenja bolesti. – U borbi protiv afričke svinjske kuge ključna je visoka razina biosigurnosti na objektima u kojima se drže svinje i to je upravo ono što sami subjekti – držatelji svinja mogu i moraju unaprijediti. Pozivamo na kontinuiranu, odgovornu i dosljednu primjenu svih biosigurnosnih i higijenskih mjera kojima se jedino učinkovito može spriječiti unos bolesti u uzgoje svinja – poručili su iz Ministarstva poljoprivrede.