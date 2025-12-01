Naši Portali
ISKUSNI VODITELJ

Poznata televizijska zvijezda novi je glasnogovornik i direktor komunikacija SDP-a

Foto: SDP
VL
Autor
Večernji.hr
01.12.2025.
u 12:19

Njegov angažman predstavlja važno jačanje komunikacijskog tima stranke, piše u priopćenju SDP-a.

Politički reporter i poznati televizijski voditelj Adrian De Vrgna preuzima dužnost glasnogovornika i direktora komunikacija SDP-a. De Vrgna donosi dugogodišnje iskustvo iz radijskog i televizijskog novinarstva, s posebnim fokusom na praćenje dnevne politike, javnih tema i rada državnih institucija. Tijekom svoje karijere razvijao je duboko razumijevanje novinarskih procesa, medijske dinamike i načina funkcioniranja političke scene, a njegov angažman predstavlja važno jačanje komunikacijskog tima stranke, piše u priopćenju SDP-a.

Na novoj poziciji bit će odgovoran za planiranje i koordinaciju komunikacijskih aktivnosti, suradnju s medijima te dosljedno i jasno predstavljanje politika i stavova SDP-a u javnom prostoru. "Ovim imenovanjem stranka nastavlja profesionalizaciju komunikacije te osigurava strukturirano i transparentno informiranje javnosti o svojim prioritetima i ključnim porukama", navode.
Ključne riječi
SDP Adrian De Vrgna

Komentara 2

BU
burza
12:34 01.12.2025.

Kud će suza nek pod oko zna se sa koje je televizije

MI
Milezadom
12:33 01.12.2025.

Glasnogovorniče, može li kakav komentar na činjenicu da je istaknuti član SDP-a i bivši predsjednik gradske organizacije istog, Branko Kolarić, u Zavodu za javno zdravstvo A. Štampar uveo rodno neutralne WC-e?

