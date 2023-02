ACI s 247 milijuna poslovnih prihoda lani upisao najbolje rezultate u 40 godina postojanja

Najveći lanac marina na Mediteranu i regionalni predvodnik u nautičkom turizmu, ACI d.d., u prošloj godini ostvario je ukupno 247,2 milijuna kuna poslovnih prihoda, što predstavlja rekordne rezultate u 40 godina dugoj povijesti tvrtke. Prema nerevidiranom izvješću o rezultatima poslovanja, EBITDA Društva u proteklom je razdoblju dosegla vrijednost od 101 milijuna kuna, što je porast od 21 posto u odnosu na godinu ranije. Tijekom prošle godine u sustav marina uloženo je, inače, ukupno 58,4 milijuna kuna, što je jedan u nizu postignutih strateških iskoraka u navedenom razdoblju.

- Poslovna godina 2022. za ACI je bila izazovna u više segmenata, posebice s obzirom na potrebu balansiranja učinaka rasta inflacije te rasta troškova energenata, roba i usluga, ali i povećanog obujma posla u marinama. Poslovni rezultati odraz su dugogodišnjeg zajedničkog rada i truda svih naših kolega te odluka koje smo zajedno donosili. Slijedom ostvarenih rezultata i promišljanja o daljnjim razvojnim ciljevima, tijekom zadnjeg kvartala usuglašen je plan poslovanja za sljedeću poslovnu godinu. Ove godine, jubilarne 40. godine od ACI-jeva osnutka, očekujemo nastavak povećane potražnje za našim uslugama te, bez obzira na i dalje izazovne uvjete uzrokovane inflacijom, nastavak stabilnog poslovanja - poručuje predsjednik Uprave ACI d.d. Kristijan Pavić.

Inače, prihodi od prodaje u 2022. iznosili su 238,7 milijuna kuna te su za 33,1 milijuna viši u odnosu na prethodnu godinu, a rast je zabilježen u svim marinama. U prethodnoj je godini tako najveći rast zabilježen od usluge dnevnog i godišnjeg veza s udjelom od 75 posto u ukupnom povećanju. Poslovna jedinica s najznačajnijim rastom, pak, je ACI marina Korčula, u kojoj je godinu ranije uloženo 25 milijuna kuna u rekonstrukciju lukobrana, a u proteklom je razdoblju upravo ondje zabilježen rast od preko 5,2 milijuna kuna. Daljnja značajna ulaganja, od ukupnih 58,4 milijuna HRK, u prethodnoj godini odnose se na djelomičnu rekonstrukciju ACI marine Dubrovnik, kao i radove na adaptaciji apartmana u marinama Rab i Milna te izvođenje brojnih drugih infrastrukturnih radova. Ulaganja su, očekivano, rezultirala povećanjem prihodovne strane Društva. Tvrtka je tako u promatranom razdoblju zabilježila porast prihoda za 34,6 milijuna kuna, a ostvarena neto dobit iznosila je 25,6 milijuna kuna.

Pozitivni rezultati poslovanja odraz su, kako promišljenih odluka i pravovremenih reakcija na zbivanja na tržištu te globalne rizike, tako i dugogodišnjeg zajedničkog rada te produktivne suradnje Uprave i zaposlenika, poručuju iz ACI-ja. Uprava tvrtke tijekom protekle godine održala nekoliko sastanaka s predstavnicima sindikata što je rezultiralo potpisivanjem Aneksa Kolektivnog ugovora iz 2019. čime su povećana prava svih radnika i to prvenstveno kroz povećanu kroz povećanu osnovicu plaće te podizanje koeficijenta složenosti poslova. Osnovica plaće zaposlenicima je povećana već za prosinac 2022.

U 2023. ACI će, stoji u priopćenju, težiti daljnjem ostvarenju postavljenih ciljeva što ponajprije znači nastavak ulaganja u marine, s posebnim naglaskom na izgradnju buduće ACI marine Rijeka. Riječku marinu gradit će zajednička tvrtka ACI – GITONE, a riječ je o najvećoj investiciji u nautički turizam u povijesti Hrvatske. Do kraja ove godine Društvo planira donijeti i Strategiju održivog razvoja ACI-ja za razdoblje do 2027. Strategija će sadržavati Akcijske planove, kojima će se operacionalizirati strateški ciljevi Društva; unapređenje kvalitete usluga te nove akvizicije. No, ponajveći fokus tvrtke i dalje ostaje na aktivnostima vezanim uz produljenje koncesijskih ugovora koji u najvećoj mjeri ističu 2030.

