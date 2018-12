5 žena koje su pokrenule nove trendove u hrvatskom turizmu

Iako čine većinu osoblja u hotelima i ugostiteljstvu, žene na vodećim pozicijama u industriji putovanja i dalje su znatno manje prisutne od muškaraca, po čemu se Hrvatska ne razlikuje od globalnih trendova. Nove generacije, doduše, mijenjaju i te trendove, a u razvijenim zemljama o temi podzastupljenosti žena na mjestima odlučivanja u turizmu sve se glasnije govori.

Svaka rasprava potkrijepljena je primjerima žena koje su u ovom biznisu unijele velike promjene i nove standarde te time pridonijele razbijanju starih obrazaca. Odlučili smo stoga predstaviti pet žena na ključnim pozicijama u javnom i privatnom sektoru u turizmu Hrvatske, koje su imale snažan utjecaj na turističku politiku, kvalitetu turističke ponude i promet.

Barbara Mesić

Za Barbaru Mesić, glavnu savjetnicu ministra turizma Garija Cappellija, turizam je više od posla. To je poslanje kojem se uvijek iznova vraća, bilo da uređuje emisiju posvećenu brendiranju Hrvatske ili na mjestima odlučivanja kao što su saborski odbor za turizam ili Vlada, iako je dobar dio karijere provela u vanjskim poslovima u Hrvatskoj te u britanskom parlamentu.

Foto: Privatni arhiv Barbara Mesić

Turizam u Hrvatskoj Barbaru je privukao upravo zbog golemog potencijala rasta i razvoja te inoviranja. Zato je nakon završetka magisterija na prestižnom King’s College London kao stipendistica britanske vlade i stažiranja u britanskom parlamentu tražila izazovnu ulogu u kojoj bi mogla na najbolji mogući način pridonijeti razvoju gospodarstva Hrvatske.

– Turizam se tu kao okosnica makroekonomske stabilnosti Hrvatske nametnuo sam po sebi. Za osobe koje su dinamične, koje su vizionari svoga vremena u pogledu marketinga, digitalne komunikacije, za koje nema granica u kreativnosti, ali i koje svakodnevni izazovi tjeraju da budu konstantno proaktivne, mislim da nema ljepšeg posla na svijetu.

Iz svih tih razloga i sama sam se odlučila graditi karijeru u ovoj industriji. A kada se dogode situacije da, poput našeg najgledanijeg videa sa sportašima ili priče o novim uniformama, možemo pomoći najranjivijim skupinama našeg društva, napuštenoj djeci, djeci s posebnim potrebama, taj osjećaj vas vuče da uvijek idete korak dalje i ne posustajete, neovisno o zlonamjernim komentarima s kojima se još uvijek, nažalost, kao žena u našem poslovnom svijetu susrećem – pojašnjava nam Barbara Mesić.

Ističe da je za kvalitetan rad u tom sektoru potrebna strast jer to je posao koji nema radnog vremena, u kojem je svaki novi dan ujedno i novi izazov, a konkurencija stišće do krajnjih granica.

Kako turizam ne trpi parcijalni pristup i temelji se na interakciji privatnog i javnog sektora, njezin dio posla predstavlja upravo poticanje i jačanje suradnje između ključnih dionika kako bi se stvorio konkurentniji zakonodavni okvir, otvorio dodatan prostor za rast, inoviranje i razvoj industrije te uvjeti za daljnju profesionalizaciju nacionalnog turističkog marketinga, brendinga i promocije.

– U svemu tome izuzetno je važno raditi u timu u kojem imaš mogućnosti pokazati sav svoj potencijal. Ministar turizma Gari Cappelli prepoznaje naše inicijative i kao timu daje nam punu podršku i poticaj. Na početku mandata postavili smo si ciljeve, koji su dvije godine u velikoj mjeri ili već ostvareni ili intenzivno radimo na njihovu ostvarenju – ističe Barbara Mesić.

Foto: Privatni album Barbara Mesić

Među strateškim ciljevima izdvaja produženje sezone, razvoj zdravstvenog turizma, gastronomije, nautičkog turizma, jačanje aviodostupnosti Hrvatske te privlačenje gostiju s udaljenih tržišta Kine, Južne Koreje, Amerike i Dalekog istoka. Tu je i prerastanje postojećeg sustava turističkih zajednica u smjeru destinacijskih menadžment organizacija, rješavanje pitanja turističkog zemljišta, te rješavanje pitanja radne snage.

Istodobno, ekipa Ministarstva turizma aktivno radi na promicanju važnosti turizma unutar Europske unije i njihova je inicijativa iz proljeća prije nekoliko dana urodila plodom te je Europski parlament predložio posebnu proračunsku liniju za turizam vrijednu 300 milijuna eura.

Ina Rodin

Ina Rodin, direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u SAD-u, sanja o tome da sudjeluje na newyorškom maratonu. Kad se ne bavi trčanjem i jogom, putuje pod motom „putujem, dakle postojim“, a redovito je možete susresti i na rock-koncertima.

Foto: Privatni album

Ina prije svega razumije kako u Hrvatsku dovesti što više Amerikanaca, turista tako željnih autentične kulture i ponude brojnih hrvatskih destinacija. Na mjesto direktorice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u SAD-u Ina je imenovana prije četiri godine, nakon bogatog iskustva koje je stekla radom u turizmu i hotelijerstvu u Hrvatskoj, formalnim obrazovanjem na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu te Sveučilištu Bocconi u Milanu, gdje je magistrirala, kao i kroz različite programe stručnog usavršavanja na Sveučilištu Cornell – School of Hotel Administration, čija je članica, te američkom Urban Land Institute.

Ina je karijeru započela u kompaniji Valamar hoteli i ljetovališta, gdje se pet godina bavila hotelskim menadžmentom te razvojnim i investicijskim projektima. Hotelskim menadžmentom bavila se i tijekom boravka u Sloveniji, u hotelskoj kompaniji Bernardin hoteli, a nakon višegodišnjeg iskustva u operativnom hotelskom poslovanju pridružila se timu Horwath HTL na poziciji više savjetnice te potom voditeljice projekata u uredima u Zagrebu, Beogradu, te u Italiji.

Sudjelovala je u istraživanju i analizi tržišta jugoistočne Europe, Rusije i Italije, hotelsko-turističkim razvojnim projektima, izradi strateških i operativnih marketinških planova turističkih objekata i destinacija, savjetovanju u vezi hotelskih menadžmentskih ugovora i turističkom planiranju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Godine 2010. novi izazov pronašla je u upravljačkom timu Skiper Resorta u vlasništvu Hypo Alpe Adria International, pružajući savjetodavne usluge upravljanja imovinom, resort operacija, marketinga i prodaje kao suvlasnik tvrtke Sol Optimus.

Sudjelovala je kao izvanredni predavač i mentor u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta za izborni kolegij Tourism and Hospitality Management, s koautorima je objavila udžbenik Osnove turizma za ekonomske škole, a sudjeluje kao koautor knjige “Turizam, studije slučaja Hrvatske i regije” 2016. godine.

Od brojnih projekata koje je realizirala izdvaja iznimno uspješan primjer real-time marketinga Hrvatske na društvenim mrežama za vrijeme održavanja finala američke nogometne lige Super Bowl 2015, kampanju kojom je HTZ osvojio nagradu City Nation Place u kategoriji „Best Usage of Social Media“.

– Višegodišnje iskustvo u hotelskoj i turističkoj industriji, odnosno rad u nacionalnim i internacionalnim kompanijama te obrazovnim institucijama, omogućilo mi je razumijevanje uloge i važnosti turizma za gospodarski rast i razvoj Hrvatske.

Stoga na ovoj poziciji nastojim aktivno pridonositi pozicioniranju i povećanju prepoznatljivosti Hrvatske kao poželjne turističke destinacije, s raznolikom ponudom cjelogodišnjih turističkih proizvoda te uz podršku predstavnika turističkog gospodarstva potičem aktivnosti usmjerene rastu turističkog prometa i prihoda – pojašnjava nam Ina Rodin koja iza sebe ima ozbiljne rezultate.

Od 2014. godine do danas Hrvatska bilježi dvoznamenkasti rast turističkog prometa iz SAD-a i Kanade, kao jedna od glavnih rastućih destinacija za putnike iz Sjeverne Amerike. Ujedno se profiliramo kao destinacija za luksuzni turizam zahvaljujući suradnji s udruženjima Virtuoso, Signature Travel Network i USTOA. Da Ina u tome ima znatnu ulogu, pokazuje priznanje koje je Virtuoso dao HTZ-u za uspješnu suradnju, proglasivši Inu Rodin ambasadoricom hrvatskoga turizma 2017. godine.

Martina Bienenfeld

U Zagrebu je u ovih dana jedva moguće pronaći smještaj zbog visokog interesa gostiju za Advent koji je čak tri godine zaredom proglašen najboljim u Europi. Iza ovog značajnog uspjeha stoji Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, čija je ekipa naš uspavani grad u samo nekoliko godina uspjela transformirati u cjelogodišnju hit-destinaciju.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Martina se nema običaj puno hvaliti, ali kad govori o Adventu, Festivalu svjetla, Dvorištima i svim drugim projektima koje su se razvili u Zagrebu, oči joj sjaje i nema tog umora koji će je spriječiti da odradi tih još nekoliko ključnih sastanaka i putovanja.

Martina je u ured TZ Grada Zagreba došla u lipnju 2014. godine s mjesta voditeljice Odjela za turizam pri Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba, koji obavlja poslove provođenja strategije razvoja turizma, izrade planova, predlaganja mjera poticanja investicijskih aktivnosti u turizmu te brojne druge aktivnosti vezane za turizam Zagreba i Hrvatske.

Studirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uz rad u Croatia Airlinesu te na poslijediplomskom znanstvenom studiju na Ekonomskom fakultetu, smjer Međunarodni turizam u nacionalnoj ekonomiji, stekavši akademski stupanj magistra ekonomskih znanosti.

Zagrebački TZ naglasak stavlja na destinacijski menadžment koji provodi u suradnji s turističkom industrijom te javnim i privatnim sektorom, a u cilju još aktivnije promocije Zagreba, kao i njegova boljeg turističkog pozicioniranja. Atraktivna ljetna online i offline kampanja Zagreb Summer Tour predstavlja niz manifestacija, uličnih i drugih festivala, sajmova i događanja, koji svojom raznovrsnošću i kvalitetom privlače veliki broj turista i građana Zagreba, poput INmusic festivala, Zagreb Classic, Dvorišta, ili pak ovogodišnjih noviteta projekta Okolo i Plac Mljac.

Projekt Design District Zagreb TZGZ prepoznala je od samog početka 2016. godine i pruža mu jaku podršku, kako bi lokalne kreativne inicijative došle još više do izražaja. U prosincu 2014. godine kreiran je i predstavljen novi koncept Adventa u Zagrebu, a 2017. godine pokreće se projekt Festival svjetla Zagreb koji stavlja poseban naglasak na kulturu i suradnju s kulturnim i umjetničkim institucijama.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Postoje i posebni projekti koji svaki u svom segmentu utječu na turističku sliku i pojavnost Zagreba, kao što je projekt Kultura turizma edukacije učenika srednjih škola, pa Zagreb Be There nagrađena aplikacija koja omogućuje istraživanje manje „turističkih“ mjesta u gradu. Martina sa svojim timom kreira i posebne oblike promocije poput izložbe Croatie, pleine de couleurs fotografa, putopisca i avanturista Davora Rostuhara u Carrousel du Louvre, koju je TZGZ organizirala u suradnji s Predstavništvom HTZ-a u Francuskoj.

– Nastojim napraviti najbolji mogući posao u skladu s mogućnostima i razviti potencijal Zagreba da postane jedna održiva destinacija za city break, kulturni, poslovni turizam. U tome mi pomaže odličan mladi tim koji je spreman preuzeti odgovornost i donositi odluke, ali i Grad Zagreb koji nam osigurava kvalitetnu turističku infrastrukturu. Mislim da smo na dobrom putu, iako imamo još puno posla – ističe Martina Bienenfeld.

Josipa Jutt Ferlan

Josipu Jutt Ferlan možete pitati sve što vas zanima o hotelskim brendovima i njihovu načinu rada, svjetskim i domaćim trendovima i problemima u hotelijerstvu, nabavi najkvalitetnijeg mesa i čokolade, hotelskom biznisu u Zagrebu, Hrvatskoj, regiji. U zadnje vrijeme možete je pitati i štošta o građevini, uređenju interijera, nabavci vrhunskih lampi i tepiha, pronalasku radnika.

Do pred mjesec dana Josipina odjeća za posao obavezno je uključivala tenisice koje su najzgodnije za hodanje po gradilištu Canopy by Hilton hotela u centru Branimir, drugog od tri Hiltonova hotela koliko će ih uskoro imati glavni grad.

Kontrolu je istodobno imala nad svim ostalim procesima u DoubleTree Hotelu koji je u metropoli već stekao vodeću tržišnu poziciju, ali i izgradnjom novog Hiltonova hotela Garden Inn na Radničkoj. Usprkos hrpi posla i ogromnoj odgovornosti koju nosi njezina pozicija, šefica zagrebačkih Hiltonovih hotela s lica ne skida osmijeh.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

– Ovo što radim nije samo moj posao. To je moj stil življenja i zato se dobro osjećam i nosim sa svim izazovima koji su sastavni dio toga. Volim podizati letvicu, maksimizirati prilike koje se pružaju, volim razmišljati vizionarski, istovremeno stojeći čvrsto na zemlji – tako se opisuje jedna od vodećih hotelskih menadžerica u Hrvatskoj, kojoj je Hilton došao kao kruna prethodno bogatog iskustva u turizmu.

Karijeru je započela u turističkoj agenciji Kvarner Express, slijedio je dvogodišnji rad u Hotelu Esplanade, potom šest godina u Regentu pod čijim je brendom tad Esplanade poslovala, gdje se kao direktorica prodaje posebno bavila tržištima Ujedinjenog Kraljevstva, zemalja Beneluxa, Francuske i Italije.

Nakon toga slijedio je dvogodišnji rad u britanskom investicijskom fondu Jupiter Adria, a potom pet godina na mjestu direktorice zagrebačkog hotela Palace.

Josipina današnja službena pozicija je direktorica klastera Hiltonovih hotela u Zagrebu te direktorica društva Zagreb City Hotels, u čijem će sastavu poslovati sva tri zagrebačka Hiltonova hotela, DoubleTree by Hilton koji je na tržištu od 2012. godine, Canopy koji je otvoren ove jeseni, kao i Hilton Garden Inn koji bi se trebao otvoriti do kraja 2019. godine u sklopu novog poslovnog kompleksa na Radničkoj cesti.

Josipa je usto i predsjednica udruženja hotelijera u Hrvatskoj gospodarskoj komori te članica izvršnog odbora udruženja hotelijera Hrvatske udruge poslodavaca.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iva Bahunek

Iva Bahunek već osam godina iz svog ureda u zagrebačkom hotelu Westin nastoji hrvatsko hotelijerstvo što više približiti međunarodnim standardima, potaknuti inovacije, kulturu učenja, umrežavanje, komunikacije unutar struke i prema van. Kad je 2010. došla na mjesto direktorice Udruge za poslodavce u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), to je gotovo šokiralo pretežno mušku ekipu hotelijera okupljenih u udruženje, što Ivu nije posebno ni iznenadilo ni obeshrabrilo.

– Tijekom cijele dosadašnje karijere imala sam sreću potpuno ignorirati spol ljudi s kojima surađujem i poslovno se susrećem. No, nemoguće je ignorirati omjer muškaraca i žena na vodećim pozicijama u hotelijerstvu. Ovu disproporciju izvrsno ilustrira fotografija s nedavno održanog kongresa Mediterranean Week of Economic Leaders u Barceloni, u studenom ove godine.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Ipak, broj žena na vodećim pozicijama u hotelijerstvu je u porastu, a izazov s kojim se, u većoj ili manjoj mjeri, moraju nositi jest percepcijska tradicija inherentnog prava muškaraca na vodeće pozicije – ističe Iva, koju najviše motiviraju projekti koji stavljaju Hrvatsku u poziciju inovatora i pokretača pozitivnih promjena, izvan uobičajene uloge pratitelja EU regulativa i svjetskih trendova.

Primjerice, web-burza hotelijerstva koju je osmislila kao jedan od projekata UPUHH-a predstavljena je nedavno u Taipeiju na Tajvanu kao svjetski novitet u resoru. U takve projekte ubraja se i certifikat održivosti Sustainable Hotel certificate by UPUHH koji je osmislila prije pet godina i među prvim je službenim certifikatima održivosti te vrste u svijetu.

– Činjenica da postoji prostor za napredak i poboljšanje kvalitete u svim segmentima u trenutku kada se mnogima čini da hrvatskom turizmu ne može ići bolje, ono je što me motivira da i dalje radim na inovacijama u hotelijerstvu koje koriste ne samo našim članicama udruge nego Hrvatskoj kao destinaciji – kaže Iva.

Sintagma da ulaganjem u edukaciju otvaramo prostor napretku postala je sveprisutnom poštapalicom u medijima širom svijeta, no Iva to drži apsolutnom činjenicom, zbog čega je tijekom svojeg dosadašnjeg mandata u udruzi pokrenula brojne edukacijske programe putem kojih je do sada certificirano 3574 djelatnika u raznim zanimanjima u hotelijerstvu Hrvatske.

Uz znanja i iskustva hrvatskih stručnjaka i profesionalaca, u te je projekte uključila i neke od vodećih svjetskih obrazovnih institucija poput SDA Bocconi, École hôtelière de Lausanne te Hong Kong polytechnic School of tourism za module namijenjene top-menadžmentu u hotelijerstvu Hrvatske.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

– Posebno sam ponosna da su moje inicijative i projekti koje razvijem prepoznati od međunarodnih partnera kao što su HOTREC (Hotel and Restaurant Association of Europe) i IH&RA (International Hotel&Restaurant Association), gdje stoga sa zadovoljstvom obnašam dužnosti direktorice odbora za kvalitetu u HOTREC-u i članice izvršnog odbora IH&RA-e.

Razmjena znanja i iskustava s međunarodnim kolegama izvrsna je za učenje, usporedbu inicijativa i rezultata, a posebno je ugodno kad je vaš rad prepoznat od asocijacija i institucija s iznimno dugom turističkom tradicijom koje me često pozivaju da im držim predavanja o projektima i praksama koje razvijam i provodim u Hrvatskoj – zaključuje direktorica UPUHH-a.

