Do tisuću objekata prešlo bi u male hotele

Vlasnici od petsto do tisuću objekata zainteresirani su za njihovu prenamjenu u male obiteljske hotele.

Riječ je o investicijama od 100.000 do 200.000 kuna. Već ih postoji četristotinjak, a oni su i budućnost i temelj održivog razvoja turizma. U tom poslu još uvijek nema velike zarade, promet raste, ali rastu i izdaci. No, uz smanjenje troškova poslovanja, sustavniju promociju i brendiranje, dostupnu edukaciju i izvore financiranja vrijedi se u to upustiti, ocijenio je Šime Klarić, predsjednik Udruge obiteljskih malih hotela na 1. Kongresu obiteljskih malih hotela.

Ponešto od onog što priželjkuju vlasnici malih hotela, poput snažnije promidžbe, tješnje suradnje s HTZ-om i angažmana na daljnjem olakšavanju poslovnih uvjeta, ministar Gari Cappelli je i obećao te se obratio potencijalnim investitorima.

– Mali hoteli privlače različite tržišne niše, a hotelski gosti troše dnevno čak 122 eura i 55 posto više nego gosti drugih vrsta smještaja.

Dobrodošli su u svim krajevima zemlje, ali investitore pozivam da ulažu u unutrašnjost da bi ujednačili turistički razvoj – rekao je ministar Cappelli.

