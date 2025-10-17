5 kriptovaluta vrijednih ulaganja ispod 0,40 USD – snažni temelji poput XRP-a

U nestabilnom svijetu kriptovaluta, mnogi ulagači traže privlačne projekte koji imaju snažne temeljne vrijednosti, ali su i dalje cjenovno pristupačni (ispod 0,40 USD).
Ovaj članak analizira pet istaknutih projekata — Stellar, Kaspa, TRON, Best Wallet i PepeNode — koje analitičari ističu kao kriptovalute s visokim potencijalom rasta do 2025. godine i dalje.
Iako je XRP poznat po čvrstim temeljima, njegova trenutna cijena prelazi 0,40 USD, pa ne spada u kategoriju „jeftinih“ kriptovaluta u ovoj analizi. No, postoje druge koje vrijedi pratiti i koje mogu biti odličan dodatak investicijskom portfelju.
1. Stellar (XLM): Povezivanje globalnih financija uz brzinu i niske troškove
Stellar (XLM) jedna je od kriptovaluta koja se često smatra budućnošću međunarodnih plaćanja. Trenutno se XLM trguje između 0,36 i 0,40 USD. Unatoč manjoj korekciji, trgovački volumen porastao je za više od 36% na 302,7 milijuna USD u 24 sata, što ukazuje na snažan oporavak.
Snaga XLM-a leži u njegovoj mreži koja omogućava brze i jeftine prekogranične transakcije. Zahvaljujući partnerstvima s MoneyGramom, Mastercardom i nedavnom integracijom s Visom, analitičari predviđaju da bi XLM mogao dosegnuti 0,38 USD do kraja 2025. godine, s potencijalom rasta do 0,42 USD ako se poveća korištenje u globalnim plaćanjima i novim financijskim instrumentima (izvor: InvestingHaven).
2. Best Wallet Token (BEST): Višelančani ekosustav i visoki prinosi
Best Wallet Token (BEST) trenutno je u pretprodaji po cijeni od oko 0,025755 USD (faza 11) i već je prikupio više od 16,38 milijuna USD.
To je izvorni token Best Walleta, digitalnog novčanika koji podržava više od 60 blockchaina i ima preko 500.000 korisnika.
BEST nudi niz pogodnosti, uključujući:
- niže naknade,
- staking prinose do 102% APY,
- rani pristup pretprodajama unutar aplikacije,
- cross-chain DEX,
- futures trgovanje i
- agregator pretprodaja.
Analitičari predviđaju da bi BEST mogao doseći 0,063 USD do kraja 2025., a potencijalno i 0,624 USD do 2030. godine, s prosječnom cijenom od 0,042 USD tijekom 2025. (izvor: Coinspeaker).
To ga čini vrijednim ulaganjem za sve koji vjeruju u budućnost višelančanih Web3 novčanika.
Za detaljnu strategiju možete pogledati našu analizu i recenziju Best Walleta ili vodič „Kako kupiti Best Wallet“ s jednostavnim koracima.
Više informacija dostupno je na službenoj web stranici Best Walleta, kao i na njihovim kanalima na X-u i Telegramu.
3. Kaspa (KAS): Vrhunska brzina zahvaljujući Block DAG tehnologiji
Kaspa (KAS) trenutno se trguje oko 0,079 USD.
Njegova glavna snaga leži u „Block DAG“ (Directed Acyclic Graph) tehnologiji, koja omogućuje paralelno stvaranje blokova i trenutne transakcije.
Neki analitičari predviđaju da bi Kaspa mogla premašiti 5 USD do 2025. godine (izvor: Changelly), iako su kratkoročne prognoze ponešto negativne prema određenim indikatorima.
4. TRON (TRX): Kralj stabilnih kriptovaluta i njihove stvarne primjene
TRON (TRX) se trenutno trguje između 0,34 i 0,346 USD.
Njegova snaga leži u stabilnom rastu aktivnosti i korištenja mreže tijekom posljednjih osam godina, s više od 11,5 milijardi obrađenih transakcija.
TRON-ov ekosustav stabilnih kriptovaluta čini gotovo polovicu svih USDT transfera na tržištu, generirajući stalne naknade i prihode od transakcija.
Analitičari predviđaju dugoročni uzlazni trend i akumulaciju od strane kitova, očekujući da bi TRX mogao testirati 0,40 USD do studenog 2025., pa čak i dosegnuti 0,504 USD do prosinca (izvor: Switchere).
5. PepeNode (PEPENODE): Prva svjetska „Mine-to-Earn Meme Coin“ inovacija
PepeNode (PEPENODE) je novi projekt koji vrijedi pratiti u kategoriji „Mine-to-Earn Meme Coin“, a već je prikupio 1,7 milijuna USD u svojoj pretprodaji (izvor: PeNode).
Projekt nudi virtualno iskustvo rudarenja meme kriptovaluta bez potrebe za stvarnom računalnom snagom.
Korisnici mogu kupovati i nadograđivati virtualne rudarske čvorove (Virtual Miner Nodes) kako bi zarađivali meme kriptovalute.
PepeNode također nudi pasivni staking model za rane korisnike, uz planirane bonuse u drugim meme kriptovalutama poput Pepe i Fartcoin za najbolje rudare.
Nazvan prvom svjetskom „Mine-to-Earn“ meme kriptovalutom, projekt donosi novu dimenziju tržištu meme kriptovaluta i predstavlja zanimljivo ulaganje za investitore koji traže inovaciju i privlačne povrate.
Za potpuni pregled projekta možete pročitati analizu cijene PepeNode-a ili vodič „Kako kupiti PepeNode“ kako biste razumjeli sve prilike i rizike.
Više informacija dostupno je na službenoj web stranici PepeNode-a, kao i na njihovim X i Telegram kanalima.
Zaključak
Za investitore koji traže kriptovalute ispod 0,40 USD, ovi projekti – Stellar, Kaspa, TRON, Best Wallet i PepeNode – predstavljaju snažan spoj čvrstih temelja i rasta.
Iako su volatilnost i rizik uvijek prisutni, njihovi fundamentalni pokazatelji i inovativni modeli sugeriraju da bi mogli imati značajan uzlazni potencijal do 2025. godine i dalje.