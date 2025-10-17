5 kriptovaluta vrijednih ulaganja ispod 0,40 USD – snažni temelji poput XRP-a

U nestabilnom svijetu kriptovaluta, mnogi ulagači traže privlačne projekte koji imaju snažne temeljne vrijednosti, ali su i dalje cjenovno pristupačni (ispod 0,40 USD).

Ovaj članak analizira pet istaknutih projekata — Stellar, Kaspa, TRON, Best Wallet i PepeNode — koje analitičari ističu kao kriptovalute s visokim potencijalom rasta do 2025. godine i dalje.

Iako je XRP poznat po čvrstim temeljima, njegova trenutna cijena prelazi 0,40 USD, pa ne spada u kategoriju „jeftinih“ kriptovaluta u ovoj analizi. No, postoje druge koje vrijedi pratiti i koje mogu biti odličan dodatak investicijskom portfelju.



1. Stellar (XLM): Povezivanje globalnih financija uz brzinu i niske troškove

Stellar (XLM) jedna je od kriptovaluta koja se često smatra budućnošću međunarodnih plaćanja. Trenutno se XLM trguje između 0,36 i 0,40 USD. Unatoč manjoj korekciji, trgovački volumen porastao je za više od 36% na 302,7 milijuna USD u 24 sata, što ukazuje na snažan oporavak.

Snaga XLM-a leži u njegovoj mreži koja omogućava brze i jeftine prekogranične transakcije. Zahvaljujući partnerstvima s MoneyGramom, Mastercardom i nedavnom integracijom s Visom, analitičari predviđaju da bi XLM mogao dosegnuti 0,38 USD do kraja 2025. godine, s potencijalom rasta do 0,42 USD ako se poveća korištenje u globalnim plaćanjima i novim financijskim instrumentima (izvor: InvestingHaven).



2. Best Wallet Token (BEST): Višelančani ekosustav i visoki prinosi

Best Wallet Token (BEST) trenutno je u pretprodaji po cijeni od oko 0,025755 USD (faza 11) i već je prikupio više od 16,38 milijuna USD.

To je izvorni token Best Walleta, digitalnog novčanika koji podržava više od 60 blockchaina i ima preko 500.000 korisnika.

BEST nudi niz pogodnosti, uključujući:

niže naknade ,

, staking prinose do 102% APY ,

, rani pristup pretprodajama unutar aplikacije ,

, cross-chain DEX ,

, futures trgovanje i

i agregator pretprodaja.

Analitičari predviđaju da bi BEST mogao doseći 0,063 USD do kraja 2025., a potencijalno i 0,624 USD do 2030. godine, s prosječnom cijenom od 0,042 USD tijekom 2025. (izvor: Coinspeaker).

To ga čini vrijednim ulaganjem za sve koji vjeruju u budućnost višelančanih Web3 novčanika.

To ga čini vrijednim ulaganjem za sve koji vjeruju u budućnost višelančanih Web3 novčanika.

Više informacija dostupno je na službenoj web stranici Best Walleta, kao i na njihovim kanalima na X-u i Telegramu.

3. Kaspa (KAS): Vrhunska brzina zahvaljujući Block DAG tehnologiji

Kaspa (KAS) trenutno se trguje oko 0,079 USD.

Njegova glavna snaga leži u „Block DAG“ (Directed Acyclic Graph) tehnologiji, koja omogućuje paralelno stvaranje blokova i trenutne transakcije.

Neki analitičari predviđaju da bi Kaspa mogla premašiti 5 USD do 2025. godine (izvor: Changelly), iako su kratkoročne prognoze ponešto negativne prema određenim indikatorima.



4. TRON (TRX): Kralj stabilnih kriptovaluta i njihove stvarne primjene

TRON (TRX) se trenutno trguje između 0,34 i 0,346 USD.

Njegova snaga leži u stabilnom rastu aktivnosti i korištenja mreže tijekom posljednjih osam godina, s više od 11,5 milijardi obrađenih transakcija.

TRON-ov ekosustav stabilnih kriptovaluta čini gotovo polovicu svih USDT transfera na tržištu, generirajući stalne naknade i prihode od transakcija.

Analitičari predviđaju dugoročni uzlazni trend i akumulaciju od strane kitova, očekujući da bi TRX mogao testirati 0,40 USD do studenog 2025., pa čak i dosegnuti 0,504 USD do prosinca (izvor: Switchere).



5. PepeNode (PEPENODE): Prva svjetska „Mine-to-Earn Meme Coin“ inovacija

PepeNode (PEPENODE) je novi projekt koji vrijedi pratiti u kategoriji „Mine-to-Earn Meme Coin“, a već je prikupio 1,7 milijuna USD u svojoj pretprodaji (izvor: PeNode).

Projekt nudi virtualno iskustvo rudarenja meme kriptovaluta bez potrebe za stvarnom računalnom snagom.

Korisnici mogu kupovati i nadograđivati virtualne rudarske čvorove (Virtual Miner Nodes) kako bi zarađivali meme kriptovalute.

PepeNode također nudi pasivni staking model za rane korisnike, uz planirane bonuse u drugim meme kriptovalutama poput Pepe i Fartcoin za najbolje rudare.

Nazvan prvom svjetskom „Mine-to-Earn“ meme kriptovalutom, projekt donosi novu dimenziju tržištu meme kriptovaluta i predstavlja zanimljivo ulaganje za investitore koji traže inovaciju i privlačne povrate.

Nazvan prvom svjetskom „Mine-to-Earn" meme kriptovalutom, projekt donosi novu dimenziju tržištu meme kriptovaluta i predstavlja zanimljivo ulaganje za investitore koji traže inovaciju i privlačne povrate.

Više informacija dostupno je na službenoj web stranici PepeNode-a, kao i na njihovim X i Telegram kanalima.

Zaključak

Za investitore koji traže kriptovalute ispod 0,40 USD, ovi projekti – Stellar, Kaspa, TRON, Best Wallet i PepeNode – predstavljaju snažan spoj čvrstih temelja i rasta.

Iako su volatilnost i rizik uvijek prisutni, njihovi fundamentalni pokazatelji i inovativni modeli sugeriraju da bi mogli imati značajan uzlazni potencijal do 2025. godine i dalje.