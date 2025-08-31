Ovi su podaci izazvali veliku raspravu: Njemačka otkrila koliko građana prima socijalnu pomoć, neki nisu radili 28 godina

Nova statistika njemačke Agencije za zapošljavanje izazvala je veliku raspravu. Prvi put su objavljeni podaci koji pokazuju da 1,2 milijuna radno sposobnih primatelja građanskog doplatka (Bürgergeld) nikada nije imalo posao. Velik broj njih već više od 28 godina živi isključivo od socijalne pomoći, pišu njemački mediji. Prema podacima za 2023. godinu, u Njemačkoj je bilo 3,93 milijuna radno sposobnih primatelja građanskog doplatka, od čega je 2,97 milijuna bilo nezaposleno. Među njima je 1,187 milijuna osoba za koje u usporedbi podataka nije pronađen nikakav dokaz o zaposlenju unazad do 1997. godine. To su ljudi koji kontinuirano primaju pomoć – najprije naknadu za nezaposlenost, potom Hartz IV, a sada Bürgergeld.

Uz to, postoje i strani državljani za koje podaci o ranijem zaposlenju nisu dostupni jer su tek nedavno doselili u Njemačku. Još 363.000 korisnika socijalne pomoći nije radilo posao koji podliježe doprinosima za socijalno osiguranje niti imalo mini posao u posljednjih deset godina, piše Fenix. S druge strane, u prosincu 2023. zabilježeno je 681.000 zaposlenih korisnika socijalne pomoći, od čega 280.000 s mini poslovima. Njihove plaće bile su toliko niske da su i dalje morali primati dodatnu potporu. No, 230.000 njih (34 posto) bilo je zaposleno kraće od godinu dana, dok je samo 71.000 imalo radni staž duži od deset godina.

Unatoč ovim podacima, naknada se neće povećavati. Njemački mediji izvijestili su da će u 2025. godini biti zamrznuta za 5,6 milijuna korisnika. To znači da će samci i dalje primati 563 eura mjesečno, a djeca, ovisno o dobi, od 357 do 471 euro. Odluku o zamrzavanju pomoći Vlada bi trebala potvrditi 10. rujna, bez potrebe za dodatnim odobrenjem Bundestaga. Iznos naknade svake se godine prilagođava prema rastu cijena i plaća. U 2024. je povećan za 61 euro zbog visoke inflacije, no kako su cijene u međuvremenu pale, izračun pokazuje da je pomoć za 2025. zapravo previsoka. Ipak, država po zakonu ne smije smanjivati iznos, naglašavaju njemački mediji.