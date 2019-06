Djeca su crtala budućnost kakvu žele, punu ljubavi

Čipovi, strojevi, roboti i mobiteli koji rastu iz zemlje poput trave, ali i puno ljubavi, sreće i zajedništva. Malo je reći da je vizija budućnosti kako je vide djeca iznenadila, ali i impresionirala što je i dokaz koliko je važno bilo najmlađima dati priliku da sudjeluju u projektu Večernjeg lista “2068.: Pogled u budućnost”.

Riječ je o najvećem multimedijalnom projektu promocije inovativnosti i znanstvene hrabrosti koji je lani pokrenut s ciljem odgovaranja na pitanje kakva nas budućnost čeka za 50 godina. Prvo su odgovor pokušali dati znanstvenici u deset eseja koji počivaju na utemeljenom futurizmu. Oni su objavljeni u dnevnim izdanjima Večernjeg lista, posebnom specijalu te knjizi, a potom je izašao i dokumentarno-igrani film u produkciji Večernjeg lista. Svoju su viziju budućnosti likovnim radovima pokazali i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, a sada je došao red i na – osnovnoškolce.

Foto: OŠ Ljudevita Gaja

Velik interes

– Pozvali smo krajem prošle godine škole putem Večernjeg lista i časopisa Radost da sudjeluju u natječaju i pošalju nam likovne radove o tome kako učenici vide budućnost. Prvo je rok trebao biti do kraja veljače, ali smo ga produljili zbog velikog interesa i molbi učitelja – govori urednica časopisa Radost Melita Redžić Savičić. Na kraju je stiglo više od tisuću radova iz stotinu škola diljem Hrvatske, a svi će biti izloženi na velikoj izložbi “Moj pogled u budućnost” koja se otvara večeras u 19 sati u Hrvatskom novinarskom domu u Perkovčevoj 2. Učenici su u sklopu natječaja trebali odabrati jednu od tema, kao što su “putovanje u budućnost”, “svijet u kojem ćemo živjeti”, “zašto će budućnost biti super”, “budućnost briše granice”, “ovo su ljudi budućnosti”, “škola budućnosti powered by Argeta”... Učenici u kategoriji od 1. do 4. razreda mogli su koristiti tehnike crtanja, tempera, akvarela i kolaža, a u kategoriji od 5. do 8 razreda tehnike su bile crtanje, slikanje, kolaž, fotografija, video i kombinirane tehnike.

Dodjela nagrada

– Iznenadio nas je način na koji djeca razmišljaju jer su manje prikazivala tehnologiju, a više svijet kakav priželjkuju, pun ljubavi, jednakosti, bez rata i bez mržnje – rekla je Melita Redžić Savičić koja je bila u stručnom žiriju koji je imao zadatak odabrati najbolje radove. Na večerašnjem svečanom otvorenju izložbe govorit će predstavnici Večernjeg lista, zajedno s predstavnikom Argete koja je partner izložbe, a najsvečanija će biti upravo dodjela nagrada pobjednicima u dvije kategorije, od 1. do 4. razreda te od 5. do 8. razreda, kao i dodjela osam utješnih nagrada. U sklopu programa iluzionist Leonardo izvest će i magičan show za djecu na temu budućnosti.