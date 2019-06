Večernjak o prvoj bebi iz epruvete

Presretna sam... Presretna! Dobili smo divnog sina - rekla je za milijunski auditorij čitatelja Večernjeg lista Dragica Veriga, prva žena u Jugoslaviji koja je, jučer rano ujutro, u 00.20 sati, rodila muško dijete začeto izvan tijela, u staklenoj epruveti... Gotovo četiri deseteljeća kasnije, čitajući poveliki, emocijama prožeti članak pod naslovom "Naša beba iz epruvete", teško se oteti dojmu da su se i novinarka i fotoreporter Večernjaka, Zdenka Korošec i Drago Lipić, radovali gotovo kao i roditelji upravo rođenog dječaka Roberta Verige. Jer, na bolničkim hodnicima te noći, 23. listopada 1983., svjedočili su čudu, pravom pionirskom podvigu, prvom zahvatu medicinski potpomognute oplodnje na našim prostorima, izvedenom u Petrovoj bolnici u Zagrebu, samo pet godina nakon prvog zahvata u Velikoj Britaniji.

"Ovaj veliki uspjeh jugoslavenske medicine", piše Zdenka Korošec, pripao je kolektivu Klinike za ženske bolesti i porode zagrebačkog Medicinskog fakulteta, točnije, timu stručnjaka Centra za ginekološku endokrinologiju i fertilitet kojeg je osnivač i rukovoditelj prof. dr. Predrag Drobnjak. U ekipi koja se našla u središtu zanimanja javnosti bili su prof. dr. Veselko Grizelj, prim. dr. Ivo Puharić, dr. Velimir Šimunić, dr. inž. Ernest Suchanek i mr. inž. Ervin Maćaš.

Foto: Večernji list

"Mali Robert - tako će se dijete zvati - usrećio je obitelj mladih zagrebačkih radnika Dragice i Josipa Verige, koji su već šest godina u braku i kojima su liječnici Klinike u Petrovoj ulici u Zagrebu, nakon pomnih ispitivanja, savjetovali da se podvrgnu posebnom programu - oplodnji izvan tijela, kao jedinom mogućem rješenju da dođu do željenog djeteta. Izjavu našoj novinarki dao je dr. Velimir Šimunić, liječnik koji je porodio majku. "Sretni događaj bio je planiran za početak studenoga, ali je u subotu u toku večeri majka dobila trudove i, kad su u toku noći kucaji srca djeteta postali nepravilni, odlučeno je da se porod obavi carskim rezom". On je, kako ističe, samo slučajno imao sreću da je kod pacijentice o kojoj je neposredno brinuo i pripremao je za·oplodnju iz epruvete, trudnoća odmah uspjela i da je tako uspješno okončana, jer Robert je zdravo, vitalno dijete. Na porodu je dobio čistu – desetku, navodi se u tekstu.

Sve je zapravo počelo u veljači ove godine, premda je Dragica Veriga pacijentica Centra za ginekološku endokrinologiju i fertilitet već treću godinu. - Ustanovili smo – kazao je dr. Šimunić - da je uzrok neplodnosti teže oštećenje oba jajovoda i često izostajanje ovulacije. Naš prijedlog da se podvrgnu oplodnji izvan tijela Dragica i njezin suprug Josip odmah su prihvatili. Najprije je Dragica uzimala lijekove za poticanje ovulacije, a onda smo svakodnevno pratili rast jajnog mjehurića. Kad je ustanovljeno da se u lijevom jajniku razvijaju dva folikula i kad su hormonski nalazi potvrdili zrelost jajne stanice, pristupilo se delikatnoj operaciji vađenja zrelih jajnih stanica koje su odmah zatim prenesene u laboratorij za humanu reprodukciju, koji na svjetskoj razini vode dr. Ernest Suchanek i mr. Ervin Maćaš. - Naša pacijentica bila je u bolnici sve dok dijete nije oživjelo - kaže dr Šimunić - a vratila se ponovno prije tri tjedna da bi se pratilo stanje trudnice i djeteta uoči poroda. Za svoju pacijenticu Dragicu dr. Velimir Šimunić kaže da je izuzetno vedra i flegmatična žena. Iako od trenutka unošenja zametka u maternicu mora proći izvjesno vrijeme da bi se ustanovilo da se trudnoća "primila", Dragica je od prvog trenutka bila uvjerena da je trudna. "Nije imala nikakve simptome koji bi takvu ranu prognozu mogli objasniti - ali ona je jednostavno vjerovala da je prvi pokušaj uspio. I nije se prevarila!", navodi se dalje u članku.

U subotu navečer kad je Dragica dobila trudove, piše naša novinarka, čitava klinika bila je na nogama. Uz liječnički tim koji se okupio vrlo brzo, i ostalo osoblje i pacijentice željno su očekivale ishod. - Redovno sam se javljao svake večeri na kliniku - kaže dr. Šimunić, koji je u subotu navečer imao punu kuću gostiju; slavio je 12-godišnjicu braka sa svojom suprugom lnes. - U subotu su došli po mene kasno navečer. Već oko 11 sati čitava ekipa bila je na okupu, u operacionoj sali. Sve je bilo pripremljeno u rekordnom roku. Operacija je trajala 45 minuta i u 00,20 sati rodilo se muško dijete. - Da li ste bili uzbuđeni, vi i vaši kolege? - pitamo operatera koji je carskim rezom porodio mladu majku. - Svi smo bili uzbuđeni - kaže dr Šimunić - čitava ekipa! Koliko je Robert Dragičino i Josipovo dijete toliko ga i mi osjećamo svojim.

Na vijest o rodenju prve jugoslavenske bebe iz epruvete, Večernjakovi reporteri krenuli su u potragu za ocem Josipom Verigom. "Iako je za rođenje sina saznao već u sedam sati ujutro sretni otac Josip Veriga (29) pojavio se u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj ulici tek oko 16.30. 'Najprije želim vidjeti ženu, a onda ćemo razgovarati', rekao je sav uzbuđen. Čekali smo ga podugo. 'Jako sam se iznenadio kad sam čuo da mi se rodio sin. Naime, očekivali smo da će moja supruga roditi tek za osam dana. Javio mi je tu sretnu vijest kolega, ali mu nisam povjerovao. Zato sam telefonirao u kliniku i tek se onda uvjerio da je sve istina. Još mi ništa nije jasno jer sina zasad nisam vidio. Dragica je odlično, izuzetno je sretna! Nije mi bilo važno da li će biti sin ili djevojčica, ali ipak sam u podsvijesti želio kći. Prije Dragičina odlaska u bolnicu dogovorili smo se ako bude

sin da se zove Robert. Još nisam proslavio njegovo rođenje, all današnji dan je veći od bilo kojeg slavlja", rekao nam je Josip.

"Veliki uspjeh jugoslavenske medicine, posebno Klinike za ženske bolesti i porode u Zagrebu, donio je tako sreću jednoj skromnoj obitelji čiji su svi članovi, osim sretnog oca, zaposleni ili su radili (baka Nevenka je u mirovini) u Tvornici olovaka Zagreb. Za ovaj komplicirani zahvat, za koji se Klinika pripremala relativno kratko vrijeme, budući da je nove metode gradila na iskustvima i uspješnostima primjene drugih metoda liječenja neželjene neplodnosti, može se reći da je jugoslavensku medicinu svrstao u sam vrh dostignuća takvog rješavanja problema željenog djeteta. Posebno raduje to što je posrijedi mlada ekipa (prosjek starosti tima je 41 godina) i način na koji je organizirana tako da mladim ljudima omogućava razvitak i napredak. Samo se takvom organizacijom i može ići do uspjeha. Timu Klinike za ženske bolesti i porode u Zagrebu, popularnoj Petrovoj bolnici - iskrene čestitke", zaključila je svoj izvještaj Zdenka Korošec.

U tekstu "Od Louise do Roberta", objavljenom kako bi se čitateljima približio kontekst ovog revolucionarnog postignuća hrvatskih liječnika, Maroje Mihovilović piše: "Prvo dijete iz epruvete rođeno je u srpnju 1978. godine u malom britanskom gradiću Oldham nedaleko od Manchestera. Dijete je rodila tada 30-godišnja domaćica Lesley Brown, koja nije mogla zatrudnjeti sa svojim mužem, 38-godišnji vozačem Gilbertom Johnom Brownom, pa su se obratili tamošnjoj bolnici za pomoć. Njihov slučaj preuzeo tim sastavljen od dvojice vrsnih stručnjaka, ginekologa dr. Patricka Steptoea i fiziologa Roberta Edwardsa. Oni su do tada već cijelo desetljeće eksperimentirali revolucionarnom metodom da se dijete začne izvan ženina tijela, u laboratorijskim uvjetima, u epruveti. Lesley Brown bila je prva žena na kojoj su oni to i praktično iskušali, i to uspješno. Lesley Brown rodila je zdravu djevojčicu koja je dobila ime Louise. Bila je to svjetska senzacija, zbog koje su u mali Oldham došli reporteri iz cijelog svijeta, a obitelj Brown od lista "Daily Mail" za ekskluzivnu priču dobila je 565.000 funti, odnosno oko devet milijardi starih dinara". Louise Brown nedavno je proslavila svoj 40., a naš Robert Veriga 35. rođendan. I o tome je, dakako, pisao Večernji list.