Znanstvenici o velikoj bijeloj psini koja preko Atlantika ide prema Europi: 'Ovo se ne događa često'

Drugi put u povijesti dogodilo se da se jedna velika bijela psina otputila iz voda oko istočne američke obale prema Europi. Oko 1600 kilograma teška ženka Nukumi, koja obično pliva gore-dolje ispred američke istočne obale i Kanade, iz nekog razloga odlučila je otići.

Barem tako javlja britanski Daily Mail. Nukumi ima više od 50 godina te je najveća velika bijela psina ikada uočena ispred američke istočne obale. Očekuje se da bi mogla doseći europske obale negdje na ljeto. Nitko ne sumnja kako je takav predator to u stanju napraviti. Ipak, gotovo nikada ovakve životinje ne prelaze prirodnu barijeru u srednjem Atlantiku, no Nukumi je sada to ipak odlučila.

Prešla je atlantsku barijeru

Na Nukumijinu peraju ugrađen je, naime, tragač koji je poslao signal OCEARCH-u, znanstvenoj organizaciji koja se bavi praćenjem rijetkih morskih životinja poput velikih bijelih psina. Ne tako davno još jedna jedinka napustila je akvatorij ispred SAD-a. Bila je to Lydia koja je na opće čuđenje znanstvenika otišla te se onda pojavila ispred obala Portugala u travnju 2014. Procjenjuje se da se Nukumi pokrenula jer bi mogla biti skotna pa traži mjesto gdje će donijeti na svijet mlade bez opasnosti da ih dograbe upravo morski psi. Koliko se zna, već je prešla barijeru u Atlantskom oceanu jer prema istoku pliva već dva mjeseca otkako je napustila vode ispred američke države Sjeverne Karoline. Ne bi previše čuđenja izazvalo da se pojavi, recimo, negdje oko Azora. Kao ni da se, zapravo, vrati.

Sasvim je moguće i da uđe u Sredozemno more jer u njemu i tako ima velikih bijelih psina. No mala je šansa da se to dogodi. Uobičajeno je da se u takvim situacijama morski psi vrate, no teško je s bilo kakvom točnošću procijeniti bilo što. Sudeći prema veličini njezine leđne peraje, mogla bi svakoga dana prevaliti nekih 70 km. Kako je krenula 22. veljače, a prirodnu barijeru prešla 5. travnja, računa se da je do sada prevalila oko 9000 km. Ova vrsta može imati 15 reproduktivnih ciklusa tijekom kojih može imati 100 mladunaca, od kojih bi neki sad već mogli imati i svoje potomstvo s obzirom na Nukumijinu starost. Prije dvije godine pojavila se vijest da je jedna ogromna psina viđena kod španjolskog otočja Baleari nakon više od 30 godina. Do tada je njezina prisutnost u španjolskim vodama bila tek na razini glasina. Velika bijela psina nije rijetkost ni u Jadranu. Krajem listopada 2017. godine jedna je snimljena u sjevernom Jadranu, opazili su je talijanski ribari.

Zadnji napad bio kod Visa

Ima napisa i od lani u kojima se tvrdi da ih je zapravo sve više zbog lovostaja na tune što je kod ovih opasnih predatora nanovo pobudilo interes. Susreti morskih pasa s čovjekom u Jadranu doista nisu neka novost niti su rijetkost. Na stranici Shark Research Institute vodi se precizna evidencija o susretima morskih pasa s ljudima, točnije o njihovim napadima na čovjeka. Zadnji zabilježen napad bio je u moru ispred Bakra 2012. godine kada je morski pas napao plivača što je završilo teškim, ne i fatalnim posljedicama.

No do sada su morski psi u Jadranu usmrtili 15 ljudi, zadnji takav slučaj bio je u Lokvi Rogoznici kod Omiša u kolovozu 1974. godine. Interesantno je da se većina napada koji su završavali fatalno događala u sjevernom Jadranu, uglavnom na Kvarneru. Zadnji napad velike bijele psine potvrđen je početkom rujna 2008. godine kod Visa kada je napadnut jedan slovenski ronilac. Pregledom krhotina zuba u njegovim ranama utvrđeno je kako je istina ono je što tvrdio – napao ga je veliki bijeli.