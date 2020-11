Preliminarni rezultati ispitivanja kineskog cjepiva: Pokreće brz imunosni odgovor, moglo bi pružiti dostatnu zaštitu

Eksperimentalno cjepivo za covid-19 CoronaVac, kineske tvrtke Sinovac Biotech pokreće brz imunosni odgovor u ispitanika, no razina nastalih antitijela je niža nego kod ljudi koji su se oporavili od bolesti, pokazali su preliminarni rezultati ispitivanja objavljeni u srijedu.

Premda ispitivanja u ranoj i srednjoj fazi (prvoj i drugoj) nisu bila predviđena za procjenu učinkovitosti CoronaVaca, istraživači kažu da bi to cjepivo moglo pružiti dostatnu zaštitu, a svoja zapažanja temelje na iskustvu s ostalim cjepivima i podacima predkliničkih studija na makaki majmunima.

Rezultati ove studije uslijedili su nakon optimističnih vijesti američkih proizvođača lijekova Pfizer i Moderna te ruskih znanstvenika koji rade na cjepivu, a na temelju preliminarnih podataka ispitivanja u trećoj fazi pokazalo se da su njihova eksperimentalna cjepiva učinkovita preko 90 posto.

CoronaVac i još četiri eksperimentalna cjepiva koja se razvijaju u Kini trenutačno su u kasnoj, trećoj fazi ispitivanja te se utvrđuje njihova učinkovitost u prevenciji covida-19.

Recenzirani rezultati tvrtke Sinovac, koji su objavljeni u medicinskom časopisu The Lancet Infectious Diseases, proizašli su iz kliničkih ispitivanja prve i druge faze provedene u Kini u kojoj je sudjelovalo više od 700 dobrovoljaca.

"Naša otkrića ukazuju na to da da je CoronaVac u stanju pokrenuti brz imunosni odgovor u roku od četiri tjedna od cijepljenja koje se provodi u dvjema fazama u razmaku od 14 dana", rekao je Zhu Fengcai, jedan od znanstvenika koji rade na cjepivu.

Stručnjaci kažu da će rezultati većih kasnjih studija ili ispitivanja u trećoj fazi biti presudni da bi se ustanovilo je li imunosna reakcija organizma nakon cijepljenja CoronaVacom dovoljna da zaštiti ljude od zaraze koronavirusom. Sinovac trenutačno provodi tri ispitivanja treće faze u Indoneziji, Brazilu i u Turskoj.

Rezultate treba razmotriti s oprezom sve dok ne budu objavljeni kasni rezultati treće faze, upozorava Naor Bar-Zeev, profesor sa Sveučilišta Johns Hopkins koji nije sudjelovao u studiji. Dodaje da "čak i tada, nakon završetka ispitivanja faze III i nakon izdavanja dozvole, treba biti na oprezu".

CoronaVac je jedno od triju eksperimentalnih cjepiva protiv covida-19 koje je Kina koristila za cijepljenje stotina tisuća ljudi u sklopu hitnog programa.

I ostala dva cjepiva iz kineskoga hitnog programa, a oba su razvili instituti povezani sa Sinopharmom, kao i još jedno cjepivo tvrtke CanSino Biologics, pokazala su se sigurnima te su potaknula imunosnu reakciju u ranoj i srednjoj fazi, pokazali su rezultati stručnih recenzija.

Gang Zeng, istraživač iz Sinovaca koji radi na cjepivu CoronaVac, rekao je da bi cjepivo moglo biti zanimljiva opcija s obzirom na to da se može čuvati u hladnjaku na normalnim temperaturama od 2 do 8 Celzijevih stupnjeva te može ostati stabilno do tri godine.

"To bi moglo predstavljati prednost kada je posrijedi distribucija u regije u kojima je problematičan pristup rashladnim uređajima", rekao je Gang.

Za usporedbu, Pfizerovo cjepivo se mora čuvati i transportirati na minus 70 Celzijevaca, premda se u običnom hladnjaku može čuvati do pet dana ili do 15 dana u termoizoliranoj prijenosnoj kutiji. Očekuje se da će Modernin kandidat biti stabilan na normalnim temperaturama u hladnjaku do 30 dana, no za dulje čuvanje do šest mjeseci trebat će ga pohraniti na minus 20 Celzijevih stupnjeva.

I Brazil i Indonezija trenutačno razmatraju mogućnost pokretanja masovne kampanje cijepljenja CoronaVacom u narednim mjesecima.