Njemačka pali motore: Nakon dvije godine u recesiji, vlada procjenjuje da će gospodarstvo ponovno rasti

Nakon što je prethodne dvije godine završila u recesiji, a ove se godine bori postići minimalan rast, njemačka vlada procjenjuje kako će njeno gospodarstvo u sljedeće dvije godine ponovno rasti. Očekuje se znatno brži rast od 1,3 posto u 2026. i 1,4 posto u 2027. godini. Ponovila je to i njemačka ministrica gospodarstva Katherina Reiche na predstavljanju svoje jesenske prognoze. Ta, kao i ostale prognoze i očekivanja temelje se na raspoloženju u njemačkom gospodarstvu. Ono se neočekivano značajno poboljšalo u listopadu ove godine, kada je raslo najjačom stopom u posljednje gotovo dvije i pol godine. Priopćio je to prošlog tjedna Leibniz institut za ekonomska istraživanja na Sveučilištu Ludwig Maximilian u Münchenu, skraćeno institut Ifo. Takozvani barometar poslovne klime porastao je za 0,7 bodova u odnosu na prethodni mjesec, što je više nego što su ekonomisti očekivali. No većina od otprilike 9000 domaćih tvrtki koje Ifo anketira svaki mjesec izvijestila je o još uvijek lošim gospodarskim rezultatima, pri čemu značajan broj tih tvrtki očekuje poboljšanje stanja u sljedećih nekoliko mjeseci. "Gospodarstvo se još uvijek nada da će sljedeća godina donijeti preokret", rekao je predsjednik instituta Ifo Clemens Fuest na predstavljanju izvješća. Predsjednik Ifoa svoj je optimizam umanjio upozorenjem na još uvijek moguć ekonomski pad Njemačke, zbog čega bi prosperitet njemačkoga gospodarstva mogao biti dramatičan, a prosperitet Njemačke u opasnosti.