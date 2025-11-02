Naši Portali
OPTIMIZAM U PROIZVODNJI I TRGOVINI

Njemačka pali motore: Nakon dvije godine u recesiji, vlada procjenjuje da će gospodarstvo ponovno rasti

Autor
Stipe Puđa
02.11.2025.
u 18:35

Nijemci su među vodećima po privatnoj štednji. U prvoj polovini 2025. godine na svakih 100 raspoloživih eura njemačko je kućanstvo u prosjeku uštedjelo 10,30 eura

Nakon što je prethodne dvije godine završila u recesiji, a ove se godine bori postići minimalan rast, njemačka vlada procjenjuje kako će njeno gospodarstvo u sljedeće dvije godine ponovno rasti. Očekuje se znatno brži rast od 1,3 posto u 2026. i 1,4 posto u 2027. godini. Ponovila je to i njemačka ministrica gospodarstva Katherina Reiche na predstavljanju svoje jesenske prognoze. Ta, kao i ostale prognoze i očekivanja temelje se na raspoloženju u njemačkom gospodarstvu. Ono se neočekivano značajno poboljšalo u listopadu ove godine, kada je raslo najjačom stopom u posljednje gotovo dvije i pol godine. Priopćio je to prošlog tjedna Leibniz institut za ekonomska istraživanja na Sveučilištu Ludwig Maximilian u Münchenu, skraćeno institut Ifo. Takozvani barometar poslovne klime porastao je za 0,7 bodova u odnosu na prethodni mjesec, što je više nego što su ekonomisti očekivali. No većina od otprilike 9000 domaćih tvrtki koje Ifo anketira svaki mjesec izvijestila je o još uvijek lošim gospodarskim rezultatima, pri čemu značajan broj tih tvrtki očekuje poboljšanje stanja u sljedećih nekoliko mjeseci. "Gospodarstvo se još uvijek nada da će sljedeća godina donijeti preokret", rekao je predsjednik instituta Ifo Clemens Fuest na predstavljanju izvješća. Predsjednik Ifoa svoj je optimizam umanjio upozorenjem na još uvijek moguć ekonomski pad Njemačke, zbog čega bi prosperitet njemačkoga gospodarstva mogao biti dramatičan, a prosperitet Njemačke u opasnosti.

Ključne riječi
industrija recesija automobilska industrija Ekonomija gospodarstvo Njemačka

Komentara 10

Avatar Banana man
Banana man
18:49 02.11.2025.

dakle EU komisija veli da je sve super a sada najednom pale motore.... dajte se dogovorite i uskladiti u laganju

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
19:26 02.11.2025.

Njemačko gospodarstvo opet će rasti tek kad na vlast konačno dođe AfD i rastjera zeleno-crvene nesposobnjakoviće.

Avatar nekakav
nekakav
19:01 02.11.2025.

Hehe, automobilske kompanije najavile 100.000 otkaza, a neke druge nanjušile kvalitetne radnike koji će se pojaviti na burzi, na to ste mislili? Očito rast bude u većem broju penzića kojima treba prati leđa, a i više posla se vidi u većem broju kineskih automobila koje bude trebalo preparkiravati. U kojem sektoru njemačka politika vidi rast, nije mi jasno. Jer strojogradnja i kemijska industrija, motori njemačke, se gase, a novi i drugi sektori samo troše i računaju na novac od prva dva. Ezro, valuta, je ozgubila 30% vrijednosti od korone do danas, pa unatoč većim plaćama u brojčanoj vrijednosti, danas smo svi slabije platežne moći.

