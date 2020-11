Liječnici traže strože mjere: Klubove kažnjavati, nastava online i mise na TV

Liječnici su jako zabrinuti razvojem epidemiološke situacije jer svjedoče sve većem priljevu teško oboljelih od COVID-19. Razočarani su i ljutiti jer se ne poduzimaju strože epidemiološke mjere kako bi se širenje zaraze zauzdalo.

Zajednički apel Vladi

– Mi smo očito neželjena djeca političarima. Bez brige, prvi će se naslikavati i dijeliti si priznanja kad se ovo smiri. Hvaliti genijalne strategije i sl. Neće nas previše spominjati. Ja sam svoju nagradu dobila večeras kad sam mladoj pacijentici bez komorbiditeta koju smo uspješno skinuli s respiratora omogućila da popriča sa svojom djecom i mužem i da nakon 11 dana teške borbe u bolnici vidi svoju djecu i pita ih uobičajene stvari – hvala Bogu na tehnologiji. Druga, još na respiratoru, usnama mi priča (traheotomirana je) da ju je strah i da je ne ostavljam samu, da budem uz nju. Ona je 26. dan na mehaničkoj ventilaciji. Smirujem je, pričam o obitelji koja za nju pita svaki dan, iznenadi se kad joj kažem koji je datum. Ljudi su to i želim da me dožive kao čovjeka, a ne kao biće u skafanderu koje dođe i ode. Mi se bojimo. Ali oni se boje još više, samoće i smrti – riječi su dr. Gordane Živanović-Posilović, voditeljice odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu OB Ivan Pedišić u Sisku.

VIDEO: Markotić objasnila koje su moguće teške posljedice bolesti COVID-19

Napisala ih je u zatvorenoj skupini na Viberu, ali dopustila je da ih prenesemo. Jer mnogi koji nevode računa o zaštitnim mjerama ne žele znati da i sami mogu oboljeti. I jučer je 1945 ljudi dobilo pozitivan rezultat na PCR testu, a 1827 pacijenata na bolničkom je liječenju, od toga na respiratoru njih 196. Umrla je još 31 osoba.

Dr. Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL), penalizirala bi osobe koje ne nose maske.

– Srednje škole bi na dva do četiri tjedna trebale imati online nastavu. Noćne klubove i barove svakako treba staviti pod strogi nadzor, masovno rade ilegalno. Kafićima i restoranima trebalo bi subvencionirati najmove terasa i sufinancirati grijače za terase ili troškove struje, kako bi se što manje boravilo u zatvorenim prostorima već da se može popiti kava gdje zrak cirkulira. Treba ograničiti i rad vjerskih objekata jer to su mjesta gdje se ljudi apsolutno ne pridržavaju mjera, ni maske ni razmaka, hrpa infekcija krenula je s misa. To nije popularno reći u Hrvatskoj, ali o tome treba govoriti jer virus se širi neometano. Mise bi se mogle služiti online ili bi se, kao u petrinjskoj crkvi mogli staviti vanjski zvučnici gdje je to moguće, istodobno možda i pojačati vjerski program na TV-u da se to kompenzira. Postoji cijela hrpa mjera koja ne šteti ekonomski, a napravio bi se nekakav minilockdown odnosno pravila ponašanja – navodi dr. Šmit neposredno nakon što je skinula “skafander” i izišla iz COVID-19 odjela sisačke bolnice kojem dalje šire kapacitete.

Već dva dana na privremenom radu u “skafanderu” u KB-u Dubrava i šef Liječničke komore dr. Krešimir Luetić. Uz HUBOL, Komoru i KoHom, zajedničkim apelom od Vlade tražili su strože mjere i čelnici Infektološkog te Epidemiološkog društva, doc. Marija Santini i prim. Miroslav Venus, kao i Liječnički sindikat.

Uvesti semafor za mjere

– Nismo zadovoljni, potrebno je oštrije djelovati. Ako Austrija, Njemačka i Švicarska poprilično kažnjavaju nenošenje maske ili njezino nošenje ispod nosa, ne znam zašto mi ne možemo. Mjere su nedovoljne i potrebne su strože, to smo jasno rekli – kaže dr. Renata Čulinović Čaić, predsjednica Liječničkog sindikata. Čakovečka bolnica u kojoj radi svaki dan ima više prijema nego otpusta, primaju sve mlađe pacijente, a kao kirurginja, operira i COVID-pozitivne. Za bolje praćenje kontakata treba zaposliti zdravstvene i nezdravstvene djelatnike s burze, ističe Čulinović-Čaić, jer je opsežno testiranje jedan od osnovnih alata za suzbijanje epidemije.

Valja donijeti i plan strogih epidemioloških mjera s tzv. semaforom za uvođenje ili ukidanje svake mjere u idućem razdoblju, ovisno o kretanju brojčanih pokazatelja, kako su to donijele mnoge europske vlade.

– Prije svega, treba slušati epidemiologe, koji su ometani raznim iznimkama Stožera i politike. Preporuke su da treba ograničiti rad klubova i teretana ili ga potpuno zabraniti, onemogućiti velika okupljanja. Još više treba apelirati na obitelji da smanje obiteljska okupljanja. Rad od kuće što više stimulirati, kao i online nastavu bar na ograničeno vrijeme, recimo na mjesec dana, pa potom evaluirati učinke – smatra dr. Nataša Ban Toskić, čelnica Koordinacije Hrvatske obiteljske medicine (KoHom).