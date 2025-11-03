Još jedna usluga na e-Građani: Nikad brže preuzmite važnu potvrdu

Potvrda o (ne)vlasništvu nekretnina moći će se dobiti putem portala e-Građani ili na bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu u državi, neovisno o lokaciji nekretnine, izvijestili su u ponedjeljak iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Putem portala e-Građani, u dijelu "Moje nekretnine", građani se mogu ulogirati putem NIAS-a i samostalno preuzeti potvrdu o (ne)vlasništvu za sve nekretnine na kojima im je upisan osobni identifikacijski broj (OIB), navodi Ministarstvo u priopćenju. "Trenutačno je OIB upisan za oko 51 posto svih zemljišnoknjižnih upisa, a taj se udio svakodnevno povećava'', ističu.

''Uvođenjem ove usluge smanjuje se administrativno opterećenje građana i javnih tijela, ubrzavaju se postupci i dodatno potiče digitalizacija pravosuđa i zemljišnoknjižnog poslovanja u Hrvatskoj“ izjavio je tim povodom resorni ministar Damir Habijan. Izdavanje potvrde putem e-Građani predviđeno je uz plaćanje sudske pristojbe od 1,99 eura. Građani koji su oslobođeni plaćanja pristojbi potvrdu mogu dobiti u bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu, budući da sustav e-Građani ne omogućuje provjeru dokaza o oslobođenju.

Do sada su građani takvu potvrdu mogli dobiti jedino na općinskom sudu, onome koji je nadležan za područje gdje se nekretnina nalazi. ''Novi sustav to mijenja jer se potvrda o (ne)vlasništvu sada može izdati na bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu u državi, neovisno o lokaciji nekretnine. Nova funkcionalnost razvijena je u sklopu Zemljišnoknjižnog informacijskog sustava (ZIS) te omogućuje izdavanje potvrde za područje cijele Republike Hrvatske, bez potrebe odlaska na više sudova'', naglašava Ministarstvo.

Pojednostavljuje se i rad državnih tijela. Sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama pravo pristupa i pretraživanja podataka o vlasništvu imaju tijela sudbene vlasti, državno odvjetništvo, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Hrvatski zavod za socijalni rad, upravna tijela županija i Grada Zagreba, odvjetnici, javni bilježnici te druga javnopravna tijela uz odobrenje ministra pravosuđa. "Time građani više ne moraju sami dostavljati potvrde o (ne)vlasništvu tim institucijama jer ih one mogu izravno pribaviti kroz sustav ZIS", istaknuo je Habijan.