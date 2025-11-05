Danas će nam se pojaviti najjači puni Mjesec godine i ovim horoskopskim znakovima napraviti totalni kaos od života

Ako posljednjih dana osjećate emocionalni naboj, nervozu ili pojačanu osjetljivost, možda nije riječ samo o stresu. Na nebu se sprema najjači supermjesec ove godine — puni Mjesec 5. studenog, i njegova energija su snažni. Ovaj nebeski događaj donosi povećanu introspekciju, suočavanje s vlastitim vrijednostima i osvještavanje onoga što nam je doista važno. Iako će svi osjetiti ovaj intenzitet, neki horoskopski znakovi bit će posebno pogođeni, piše Bustle. 
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Ovaj puni Mjesec odvija se u znaku Bika — praktičnom, senzualnom i materijalno usmjerenom simbolu stabilnosti i užitaka. Dok nas sezona Škorpiona poziva da kopamo duboko u svoje emocije i podsvijest, energija Bika nas uzemljuje i podsjeća da pogledamo što se događa u našem fizičkom, svakodnevnom svijetu. Unutarnji i vanjski svjetovi snažno su povezani, pa promjene u energiji možemo prepoznati i u našem prostoru, tijelu, rutini i odnosu prema materiji.
Foto: Emica Elveđi / PIXSELL
Bik: Ovaj puni Mjesec događa se u vašem znaku, noseći moćno ogledalo — tko ste zapravo, a što je samo zaštitni sloj? Vrijeme je da prepoznate vlastite potrebe i zavolite svoju istinu bez straha i srama. Možda ćete osjetiti snažnu želju da se povučete i odmorite, ili suprotno — da konačno napravite iskorak iz zone komfora. Prihvaćanje sebe je proces, ali sada ste spremni na veliki korak.
Foto: shutterstock
Lav: Vaši najveći ciljevi sada dobivaju jasnoću. Ova lunacija aktivira vašu karijeru i ambicije, donoseći disciplinu, fokus i želju za postizanjem konkretnih rezultata. Vrijeme je da prestanete sumnjati u sebe i krenete korak po korak prema vrhu. Uspjeh možda neće biti trenutačan, ali sada postavljate temelje za velike pobjede. Držite pogled na cilju.
Foto: shutterstock
Škorpion: Odnosi dolaze u prvi plan. Ako u partnerstvu postoji neizgovoreno nezadovoljstvo ili emocionalna distanca, ovaj puni Mjesec nudi priliku da to stabilizirate. Budite otvoreni, konkretni i jasni u komunikaciji — pretpostavke sada nisu vaš prijatelj. Iskren, prizemljen razgovor može ukloniti težinu koju osjećate već neko vrijeme. Rezultat? Dublji mir i jača povezanost.
Foto: shutterstock
