Otkrivena tajna golemih kratera u Sibiru, znanstvenici objasnili zašto se to počelo događati

Nakon jake eksplozije u sibirskoj tundri prošle godine stvorio se golemi krater, međutim to nije bio prvi zabilježeni slučaj toga u toj udaljenoj ruskoj regiji. Znanstvenici su od 2013. godine počeli pratiti zanimljivu pojavu tijekom koje je pronađeno 17 kratera. Nagađalo se kako je to posljedica globalnog zatopljenja, međutim sve do nedavno nije bilo službene potvrde.

Dronovi, 3D modeli i umjetna inteligencija bili su ključni u tome da se otkrije kako dolazi do snažnih eksplozija koje stvaraju goleme kratere u zemlji i koje predstavljaju opasnost i lokalnom stanovništvu.

- Novi krater je jedinstveno dobro očuvan, s obzirom na to da nije došlo do akumulacije površinske vode u krateru tijekom pregleda istog, što nam je omogućilo da kvalitetno proučimo krater još uvijek netaknut degradacijom - izjavio je glavni istraživački znanstvenik Evgeny Chuvilin s Instituta za znanost i tehnologiju Skolkovo, prenosi CNN.

An amazing article about the craters in the Siberian arctic. The newest crater was found this August; luckily, researchers, including Dr. Evgeny Chuvilin from @Skoltech had a chance to visit it and describe for @BBCFutureMedia. https://t.co/Ll4R9E1PzH