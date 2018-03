Huawei predstavio prvi mobitel s trostrukom kamerom P20 Pro

Najveći naglasak stavljen je na bolje foto senzore kamere. Model P20 (zaslon od 5,8 inča Full View) izravni je nasljednik lanjskog mobitela P10 i nastavio je s dualnom kamerom (12 MP RGB senzor i 20 MP crnobijeli) koju Huawei potpisuje u suradnji s njemačkom tvrtkom Leica još od 2016. i modela P9, a dodatno je pojačana selfie kamera koja sada ima 24 megapiksela i osnažena je tehnologijom proljepšavanja selfija uz umjetnu inteligenciju.

No, pravi je iskorak napravljen na jačem modelu P20 Pro (zaslon 6,1 inča OLED Ful View) koji dolazi po prvi puta s tri kamere - snažna dualna konfiguracija (u boji 40 megapiksela i crno bijela 20 megapiksela) proširena je s trećim tele objektivom sa 8 megapiksela. Ta leća donosi trostruki optički zum i 5x hibridni zum, što donosi 10x digitalni zum. Huawei tvrdi da će to omogućiti dosad najbolje mogućnosti fotkanja uz zumiranje smartfona. Također, ovaj model trebao bi biti odličan u uvjetima slabijeg osvijetljena s izuzetno visokom mogućošću povećanja ISO osjetljivosti koja ide po specifikacijama do nevjerojatnih ISO 102.400, što je razina profesionalnih SLR fotoaparata pa će biti iznimno zanimljivo istestirati kako se nova kamera ponaša u praksi.

- Danas predstavljamo P20 i P20 Pro - koji stvaraju majstorske fotografije ojačane umjetnom inteligencijom. Uvodimo mogućnosti profesionalne kamere. Želimo da možete fotografirati profesionalne fotografije, ali na jednostavan način potpomognutim umjetnom inteligencijom. Želimo najbolje od najboljeg, zato vam predstavljamo trostruku kameru na modelu P20 Pro. Imamo najveći foto senzor među smartfonima i najbolju smartfon kameru - poručio je s pariške pozornice Richard Yu, glavni direktor Huaweija.

Oba mobitela imaju najnoviji Huaweijev čipset Kirin 970 koji dolazi s odlikama umjetne inteligencije i može identificirati 19 različitih scenarija i objekata i automatski odmah prilagoditi najbolje uvjete za snimanje sa sustavom 4D predvidljivog fokusa.

Huawei je poznat po kvalitetnim baterijama i to vrijedi i za ove modele, P20 ima kapacitet 3400 mAh-a, a P20 Pro 4000, koliko i Huaweijev lanjski veliki model Mate 10 Pro koji je oduševio korisnike dugotrajnom baterijom.

Od 27.3 P20 može se kupiti za 649 eura , a u njemu je 4GB RAM +128 GB prostora. Za 899 eura možete uživati u P20 Pro uz 6GB RAM + 128 GB prostora od 6.4.