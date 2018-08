Google Pay stigao u Hrvatsku - Do 100 kuna samo 'probudite' mobitel

Jeste li se ikad našli na blagajni u dućanu, samo da biste se tek tad sjetili da niste ponijeli novčanik? Ili baš u tom trenutku ne možete se sjetiti točnog PIN-a kartice? Ove potencijalne neugodnosti od danas neće biti problem za dio građana u Hrvatskoj jer od danas u Hrvatskoj možete plaćati i mobitelom u dućanima.

Hrvatska je prva zemlja u regiji i 20. u svijeta koja je postala dostupna Google Pay usluga - mogućnost mobilnog plaćanja preko transakcijske aplikacije ovog poznatog internetskog brenda.

No, usluga je omogućena samo Android korisnicima pametnih telefona i za početak onima koji imaju PBZ karticu jer je to prva banka s kojom je Google sklopio ugovor za Hrvatsku. No, očekuje se da će postupno i drugi brendovi povezati svoje usluge s Google Pay uslugom u Hrvatskoj.

- Pokrenuli smo metodu plaćanja Google Pay u Hrvatskoj, kao prvoj zemlji jadranske regije. Priprema lansiranja trajala je više mjeseci. Google Pay je brz, siguran i jednostavan način plaćanja u trgovinama, online, na svim Googleovim platformama te onim aplikacijama koje imaju znak Google Paya - poručila je Alžbeta Houzarova, PR menadžerica Googlea za Slovačku i Češku.

[video: 26147 / Google Pay stigao u Hrvatsku]

Za iznose do 100 kuna dovoljno će biti 'probuditi' mobitel (aktivirati ugašeni ekran), a za iznose iznad 100 kuna potrebno je otključati uređaj. Dakle, slično kao što je slučaj već s karticama s beskontaktnim plaćanjem na koje su se već i građani i trgovci naviknuli.

- Uslugu lansiramo u partnerstvu s PBZ-om, ali nudimo dobrodošlicu i novim partnerima. Prvi benefit koji nudimo korisnicima je sigurnost, podaci korisnika nisu spremljeni u telefonu, nego su kriptirani na našim serverima i koristi se virtualni račun. Ovo je još sigurnije od kartice, privatnije, mi ne dijelimo vaše podatke s trgovcem, ne vidimo ni što kupujete, samo iznos i kome plaćate. Potrebno je samo povezati karticu s Google Pay uslugom, bilo izravno preko Googlea ili preko PBZ-ovog mobilnog bankarstva - otkrila nam je Ivana Grbavac, marketing menadžerica Google Adriaticsa.

Korisnicima u Hrvatskoj iz Googlea poručuju da im žele omogućiti brže i sigurnije iskustvo plaćanja, a bez gubljenja komfora jednostavnosti.

- Kad izgubite karticu morate je poništiti i raditi novu, a ovdje to ne morate raditi ako recimo izgubite mobitel.

Možete daljinski zatvoriti svoj Google račun na tom izgubljenom uređaju i otvoriti ga na drugom i opet koristiti uslugu Google Pay - poručuje Grbavac.

A kako to da je baš Hrvatska izabrana za lansiranje. U Hrvatskoj obično godinama kasni dolazak velikih svjetskih digitalnih servisa pa još uvijek recimo čekamo popularni glazbeni servis Spotify.

Čini se da je presudilo više elemenata - i ponašanje korisnika u Hrvatskoj koji sve više kupuju online, ali i aktivnosti banaka.

- Beskontaktno plaćanje nije nešto novo u Hrvatskoj, nego je već dobro prihvaćeno i široko rašireno. Također, i banke ulažu u tu tehnologiju. U Hrvatskoj se bilježi i iznad prosječno korištenje interneta gledano na cijelu regiju, a više od 68 posto stanovnika koristi smartphone - otkrivaju Grbavac i Houzarova.

Korisnicima će u osiguravanju transakcija pomagati i Googleova umjetna inteligencija.

- Ako umjetna inteligencija zamijeti da je bilo previše identičnih uplata u kratkom vremenu upalit će se alarm u sustavu jer je to sumnjivo ponašanje. Ti su sustavi trenirani za uočavanje prevara. Tako će se na primjer treća uplata istog iznosa u kratkom vremenskom roku blokirati i staviti na provjeru kako bi se zaštitilo korisnika - opisuju nam iz Googlea.

Pojednostavljenje uplata preko mobitela mogu donijeti, pak, i druge probleme, pogotovo roditeljima. Djeca se ponekad zaigraju i znaju napraviti troškove unutar igrica. No, iz Googlea poručuju da prate i takve slučajeve i da imaju protokole za potvrdu plaćanja, te da je svaku transakciju moguće prijaviti.

- U prvoj fazi zanimaju nas reakcije i čuti iskustva korisnika u Hrvatskoj. Ako se dogodi nešto neželjeno, slučaj je moguće prijaviti izravno preko Googleovog servisa za korisnike ili preko PBZ-a - zaključila je Ivana Grbavac iz lokalnog ureda Googlea.