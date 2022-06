Friendly Fire kreće u pohod na američko tržište, Farseer postaje profitabilan, Huddle sklopio partnerstvo

Huddle Tech, hrvatsko-američki softverski startup, sklopio je strateško partnerstvo s globalnom kasino i turističkom kompanijom Las Vegas Sands, izvijestio nas je suosnivač Leo Gašpar, koji dodaje da je strateškom investicijom osiguran daljnji razvoj startupa s ciljem pozicioniranja kao globalne B2B platforme za igaming industriju poput sportskog klađenja. Inače, Huddle Gaming koji je s Gašparom osnovao i Mario Zdeličan, nedavno se spojio s liderom američkog tržišta u izradi koeficijenata za NFL, NCAA košarku i nogomet, NBA, MLB i NHL. DeckPrism Sports i Huddle Gaming, tako sada čine Huddle Tech Inc. s uredima u Zagrebu, Londonu, New Yorku, Las Vegasu i Isle of Man. “Huddleova vizija i dalje ostaje ista – želimo postati Netflix za igaming industriju. Uzbudljivo je graditi nešto kao greenfield projekt, u čemu si predvodnik i razvijaš potpuno nov ekosustav. Trenutačno ne postoji tehnologija koja rješava probleme brzorastuće iGaming industrije i upravo zato razvijamo iznimno efikasno, automatizirano rješenje koje će zadovoljiti potrebe globalnog tržišta” objašnjava glavni direktor za razvoj poslovanja Leo Gašpar koji ističe da su spajanjem s kompanijom DeckPrism Sports ubrzali razvoj proizvoda te utvrdili svoj položaj na američkom tržištu te da će kao tech hub Huddle nastaviti graditi u Hrvatskoj uz dodatna zapošljavanja domaćih i stranih stručnjaka. U Zagrebu već sada zapošljavaju više od 30 stručnjaka iz područja matematike, automatizacije, data inženjerstva i umjetne inteligencije, dok je je u Huddleu ukupno 80 stručnjaka.

Starbucks za gejmere na Funderbeamu

Hrvatska franšiza gaming cafea i esports igraonica Friendly Fire kreće u pohod i na američko tržište, izvijestili su iz tog startupa. S ciljem da Hrvatska stane uz bok velikim svjetskim igračima u esports industriji, ovaj hrvatski startup započeo je prikupljanje novih investicija, a svoj plan predstavili su i potencijalnim investitorima Zagrebačke burze, gdje će putem Funderbeam platforme prikupljati ulaganja. David Kosir, osnivač Friendly Fire franšize ističe: “Uzbuđen sam zbog prilike da naše prvo prikupljanje kapitala bude preko Funderbeam platforme. To će nam dati mogućnost uključiti u projekt cijelu zajednicu igrača iz Friendly Firea, kao i druge zainteresirane investitore.” Njegov partner u projektu Andrija Čolak istaknuo je: “Friendly Fire je izvrstan format s velikim potencijalom kao franšiza zato što je usklađen s novom generacijom potrošača i lako primjenjiv svugdje u svijetu. Zahvaljujući tome, vjerujemo da je Friendly Fire još jedan hrvatski brend koji može postati globalni igrač unutar svoje kategorije.” Starbucks za gejmere, kako su se predstavili ulagačima, mjesto je za zabavu i opuštanje uz brojne konzole i računala i mjesto gdje se gejmeri prije svega dolaze družiti. Pruža generaciji Z, ali i svim drugima prostor za gaming i zabavu, ali i kompetitivnost kroz natjecanja i organizirane turnire. Inspirirana kvartovskim igraonicama, priča Friendly Fire franšize započela je 2017., a sada je prisutna još i u Bosni i Hercegovini i Austriji.

Strelovit rast Farseera

Iz zagrebačkog startupa Farseer, koji razvija softver za financijsko planiranje u velikim poduzećima, pohvalili su se uspjesima. U manje od dvije godine od osnivanja firme, tvrde, pozicionirali su se kao jedan od najznačajnijih “izazivača” IBM-u, Oracleu i SAP-u u domeni rješenja za financijsko planiranje i analitiku. U Farseeru su uspjeli, naglašavaju, ne samo razviti tehnički izuzetno složen softverski proizvod nego i privući ozbiljne globalne i regionalne tvrtke kao klijente. Njihov softver koristi jedan od najvećih svjetskih proizvođača luksuznih igračaka za odrasle, švedska tvrtka Lelo, ali i domaći tržišni veterani kao što su Violeta, Hrvatska lutrija, Plinacro, Mazars, InterCapital i dr. Uspjeli su prikupiti angel investiciju od 100.000 eura te će do kraja 2022. postati potpuno profitabilni, izvijestili su te dodaju kako rastu strelovitom brzinom – čemu svjedoči njihova mjesečna stopa rasta prihoda od licenci od 25 posto u zadnjih 6 mjeseci. Farseer svoj softver klijentima prodaje izravno, ali su izgradili i mrežu partnera s kojima surađuju, predvođenu domaćom Poslovnom inteligencijom i srpskim M&I Systemsom. Jedna od posljednjih u nizu suradnji koju je Farseer ostvario je ona s grupom Končar, čijih će 14 društava sve svoje financije voditi u Farseeru. Osnivači su Matija Nakić, Luka Mijatović, Zrinko Dolić i Matej Trbara. Tvrtka ima urede u Zagrebu i Londonu te trenutačno broji 16 zaposlenih. Uskoro planiraju novu, seed rundu investicija, koju će iskoristiti za širenje tima te ekspanziju na tržište EU i SAD-a.