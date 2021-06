FOTO Uzbuđenje u NASA-i: Rover Curiosity snimio rijedak prizor na Marsu

NASA je objavila i više nego zanimljive fotografije koje će privući pažnju brojnih znanstvenika. Rover 'Curiosity' zabilježio je sjajne oblake iznad sebe. Naime, oblačni dani su i vIše nego rijetkost u tankoj, suhoj atmosferi koja karakterizira Mars.

Znanstvenici su primijetili da se oblici pojavljuju na ekvatoru Marsa u najhladnijem dijelu godine kad je Mars najudaljeniji od Sunca. Ove godine bili su spremni fotografirati ih, a dočekao ih je nevjerojatan prizor.

Oblaci su djelovali kao dimovite nakupine kristala koje se sjaje od zraka sunca. Osim izuzetnih fotografija, očekuje se kako će pomoći znanstvenicima da razumiju bolje oblake na Marsu kao i to zašto su ovi koje su nedavno snimili ipak drugačiji. Ono što su uspjeli otkriti već na samom početku je u tome da su ovi oblici u najhladnijem dijelu godine na puno višoj visini od uobičajenih oblaka, te da se vjerojatno sastoje od zamrznutog ugljičnog dioksida ili suhog leda.

NASA je najavila kako će za daljnje analize ipak biti potrebno više vremena.

- Kad vidite oblak sa sjajnim pastelnim bojama u njemu, to znači da su čestice oblaka gotovo identične u veličini. To se inače događa nakon formiranja oblika i to kad su se formirali istom brzinom - objasnio je Mark Lemmon, znanstvenik u Institutu svemirske znanosti u Coulderu u Coloradu.

