Astronomi objavili zanimljive podatke o meteoru koji je eksplodirao iznad Hrvatske

Koordinator Hrvatske meteorske mreže Damir Šegon je iz do sada prikupljenih podataka o padu meteora napravio analizu i sastavio izvješće, objavio je Hrvatski astronomski savez.

NASA - Centar za mala tijela, priopćio je da je do proleta meteora došlo 28.02.2020. u 09:30:34 po lokalnom vremenu. Procijenjena energija bila je 0,34 kT, a procijenjena brzina preko 20 km/s. Nadalje, procijenjena masa bila je 5.5 t, a procijenjena veličina 1.5 m.

Video: Spektakularan video eksplozije meteora nad Hrvatskom

Rezultati IMO Fireball reporta govore da je bilo 70 očevidaca iz Hrvatske, Italije, Mađarske i Slovenije, mnoštvo snimaka, za sada 4 videa, dok putanja ukazuje na završetak leta u Sloveniji.

"Za precizniju analizu potrebna je kalibracija video zapisa i statičkih snimaka (snimak istog dijela neba istim uređajem noću, i to tako da se na snimci vidi što više zvijezda). U kontaktu smo sa slovenskim astronomima koji se organiziraju u smislu analize njima dostupnih podataka i razmatraju mogućnost postojanja meteorita, po čemu će vjerojatno organizirati potragu. Prema višegodišnjem iskustvu, ovako brzm meteori ne ostaju krupniji meteoriti već sav materijal "izgori" u atmosferi. Moguće je međutim da sitniji komadi veličine do 10-ak grama prežive eksploziju, te se rasprše na širem području", stoji u priopćenju Saveza te dodaju da ako dođu do dodatnih informacija, napravit ć precizniju analizu u suradnji sa slovenskim kolegama.