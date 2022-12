Zvijezde Brazila na udaru kritika zbog onoga što su radili uoči Hrvatske: 'To je skandalozno'

Nogometaši Brazila Vinicius Junior i Eder Militao u pauzi od utakmica na Svjetskom prvenstvu u Kataru otišli su u poznati restoran Salt Baea u Dohi. Tamo su se počastili odreskom s listićima zlata po čemu je taj restoran poznat i u čemu su ranije uživale brojne svjetske zvijezde. Međutim, nakon što se priča otkrila, Realov dvojac došao je na udar dijela javnosti koji to smatra bahatim ponašanjem.

Jedan od kritičara je svećenik Julio Lancellotti kojeg na Instagramu prati više od milijun ljudi i koji je poznat po tome što pomaže siromasima.

- To je skandalozno za zemlju kao što je Brazil u kojoj 33 milijuna ljudi gladuje. U svijetu milijuni ljudi gladuju i umiru od pothranjenosti. Etički to nije opravdano. Zašto to uopće snimati - rekao je svećenik.

No, Vicinus je odgovorio na kritike.

- U slobodno vrijeme mogu raditi što želim. Kada sam slobodan, pokušavam se odmoriti koliko je to moguće, biti s obitelji, prijateljima i raditi ono što je najbolje za mene. Ne bi nam trebali govoriti što smijemo ili ne smijemo raditi, ali to mogu tražiti od nas na terenu - rekao je igrač Real Madrida.

Sve se ovo dogodilo uoči utakmice s Hrvatskom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Podsjećamo, Brazil i Hrvatska sutra od 16 sati borit će se za ulazak u polufinale SP-a.

