Sučić mora igrati u prvih 11 Intera, Chivu griješi kad ga ostavlja na klupi

Nogometaši Intera spektakularnim su preokretom pobijedili Como 3:2 i tako izborili plasman u finale Kupa. Como je vodio 2:0 golovima Martina Baturine i Lucasa Da Cunhe sve do 69. minute, no onda je uslijedio šou Petra Sučića i Hakana Calhanoglua. Hrvatski nogometaš najprije je asistirao za dva gola Turčinu, da bi potom u 89. minuti na asistenciju Calhanoglua zabio za finale.

Sučić je nakon utakmice karijere rekao:

– Nije lako kada zaostajete dva gola, ali pokazali smo svoj mentalitet. Dobra smo momčad, sretni smo što smo u finalu.

Navijači oduševljeni Hrvatom

Što vam je Chivu rekao na poluvremenu?

– Ono što se dogodi u svlačionici, treba tamo i ostati. Imamo odličnu kvalitetu, trebali smo igrati brže i agresivnije.

Sve je više onih koji smatraju da za Sučića mora uvijek biti mjesta u prvih 11 trenera Chivua.

– Ne znam što bih rekao na to. Igram za Inter, moram biti spreman pomoći momčadi u svakom trenutku. Sretan sam jer smo stigli do finala.

Talijanski mediji oduševljeni su Sučićevom igrom u utakmici protiv Coma, ističu ga kao ključnu figuru u preokretu rezultata u Interovu korist. La Gazzetta dello Sport preokret Intera naziva čudesnim, a ulazak hrvatskog reprezentativca na teren ključnim.

"Njegov ulazak u igru promijenio je ovu utakmicu, a to se dogodilo zato što je bio iznimno lucidan u odlukama. Asistencija za 1:2 bila je uvod u sjajnu suradnju s Calhanogluom, koji mu je uzvratio uslugu za pogodak, najvažniji u njegovoj karijeri", dodaje talijansko izdanje Eurosporta.

Vrlo visoke ocjene za polufinalnu utakmicu kupa zaradio je i Martin Baturina, koji je iz igre izašao u 80. minuti, u trenutku kada je Como imao prolaz.

"U redovima Coma blistao je Baturina, koji je zabio prvi gol na utakmici", napisao je Sky Sport i dao mu ocjenu 7.5, najveću u momčadi.

Navijači Coma na društvenim mrežama kritiziraju trenera Cesca Fabregasa, koji ga je izvukao iz igre iako je, po njihovu mišljenju, bio jedan od najboljih igrača na terenu. "Odluka koja nas je stajala finala", piše jedan navijački profil.

"Baturina postaje superstar kakav je oduvijek i trebao biti", dodaje drugi, dok se treći divi njegovoj taktičkoj inteligenciji: "Baturina s razoružavajućom inteligencijom tumači međuprostore: stalno ulazi i izlazi iz njih, napada iz drugog plana i varira kretnje. Ima nevjerojatnu sposobnost čitanja prostora."

Sjajan je i Baturina

Inače, Baturini je ovo bio već sedmi pogodak u svim natjecanjima za Como ove sezone, po čemu dijeli prvo mjesto s još trojicom veznjaka talijanskih klubova. Po sedam su još zabili njegov suigrač Nico Paz te Scott McTominay (Napoli) i Weston McKennie (Juventus).