Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POKRENUO PREOKRET

Sučić mora igrati u prvih 11 Intera, Chivu griješi kad ga ostavlja na klupi

Coppa Italia - Semi Final - Second Leg - Inter Milan v Como
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Autor
Karlo Ledinski
23.04.2026.
u 08:00

Petar Sučić bio je čovjek preokreta, u pobjedi 3:2 Intera protiv Coma u polufinalu kupa prvo je dvaput asistirao pa zabio i gol odluke

Nogometaši Intera spektakularnim su preokretom pobijedili Como 3:2 i tako izborili plasman u finale Kupa. Como je vodio 2:0 golovima Martina Baturine i Lucasa Da Cunhe sve do 69. minute, no onda je uslijedio šou Petra Sučića i Hakana Calhanoglua. Hrvatski nogometaš najprije je asistirao za dva gola Turčinu, da bi potom u 89. minuti na asistenciju Calhanoglua zabio za finale.

Sučić je nakon utakmice karijere rekao:

– Nije lako kada zaostajete dva gola, ali pokazali smo svoj mentalitet. Dobra smo momčad, sretni smo što smo u finalu.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Navijači oduševljeni Hrvatom

Što vam je Chivu rekao na poluvremenu?

– Ono što se dogodi u svlačionici, treba tamo i ostati. Imamo odličnu kvalitetu, trebali smo igrati brže i agresivnije.

Sve je više onih koji smatraju da za Sučića mora uvijek biti mjesta u prvih 11 trenera Chivua.

– Ne znam što bih rekao na to. Igram za Inter, moram biti spreman pomoći momčadi u svakom trenutku. Sretan sam jer smo stigli do finala.

Talijanski mediji oduševljeni su Sučićevom igrom u utakmici protiv Coma, ističu ga kao ključnu figuru u preokretu rezultata u Interovu korist. La Gazzetta dello Sport preokret Intera naziva čudesnim, a ulazak hrvatskog reprezentativca na teren ključnim.

"Njegov ulazak u igru promijenio je ovu utakmicu, a to se dogodilo zato što je bio iznimno lucidan u odlukama. Asistencija za 1:2 bila je uvod u sjajnu suradnju s Calhanogluom, koji mu je uzvratio uslugu za pogodak, najvažniji u njegovoj karijeri", dodaje talijansko izdanje Eurosporta.

Vrlo visoke ocjene za polufinalnu utakmicu kupa zaradio je i Martin Baturina, koji je iz igre izašao u 80. minuti, u trenutku kada je Como imao prolaz.

"U redovima Coma blistao je Baturina, koji je zabio prvi gol na utakmici", napisao je Sky Sport i dao mu ocjenu 7.5, najveću u momčadi.

Navijači Coma na društvenim mrežama kritiziraju trenera Cesca Fabregasa, koji ga je izvukao iz igre iako je, po njihovu mišljenju, bio jedan od najboljih igrača na terenu. "Odluka koja nas je stajala finala", piše jedan navijački profil.

"Baturina postaje superstar kakav je oduvijek i trebao biti", dodaje drugi, dok se treći divi njegovoj taktičkoj inteligenciji: "Baturina s razoružavajućom inteligencijom tumači međuprostore: stalno ulazi i izlazi iz njih, napada iz drugog plana i varira kretnje. Ima nevjerojatnu sposobnost čitanja prostora."

Sjajan je i Baturina

Inače, Baturini je ovo bio već sedmi pogodak u svim natjecanjima za Como ove sezone, po čemu dijeli prvo mjesto s još trojicom veznjaka talijanskih klubova. Po sedam su još zabili njegov suigrač Nico Paz te Scott McTominay (Napoli) i Weston McKennie (Juventus).
Ključne riječi
Inter Christian Chivu Petar Sučić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!