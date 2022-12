Kako zaustaviti Neymara? Hrvatska je već jednom uspjela zaustaviti Messija, može i ovo

Kako zaustaviti Neymara, postavlja se pitanje uoči susreta četvrtfinala Svjetskog prvenstva između Brazila i Hrvatske koji je na rasporedu u petak, 9. prosinca na stadionu Education City.

Premda je brazilska vrsta prepuna sjajnih igrača i opasnost vreba sa svih strana, svi se slažu kako je ključni igrač Neymar.

Koliko napadač PSG-a znači za "Selecao" vidjelo se u susretima protiv Švicarske i Kameruna, kada im je nedostajalo iskre na sredini terena. No, njegovim povratkom probudio se i Brazil.

Protiv Koreje u osmini finala su odigrali sjajno, posebno u prvom poluvremenu u kojem su zabili četiri gola. Posljednji put je Brazil na svjetskom prvenstvu zabio četiri gola u prvom poluvremenu 1954. protiv Meksika u susretu koji je završio 5-0.

Možda i najbolji recept kako zaustaviti Neymara otkrio je bivši kapetan hrvatske reprezentacije Darijo Srna u lipnju 2014. prije ogleda protiv Brazila na otvaranju World Cupa u Sao Paulu.

"Zaključat ću ga u hotelsku sobu ako ne bude moglo drugačije," kazao je tada Srna. Šteta što to nije učinio jer je Brazil slavio sa 3-1, a Neymar je zabio dva gola.

"Kada igrate protiv Neymara, nema recepta kako da ga zaustaviti, samo se nadate da neće biti u igri," kazao je branič španjolske vrste i Real Madrida Dani Carvajal.

Bivši francuski izbornik Raymond Domenech otkrio je kako ne bi prezao od radikalnih riješenja u pokušaju zaustavljanja Neymara, makar to uključivalo i "ugrize".

U sličnoj situaciji "Vatreni" su bili i prije četiri godine u Rusiji kada se s druge strane terena nalazio Lionel Messi. Hrvatski strateg Zlatko Dalić tada je pronašao rješenje.

Brozović ga nije ispuštao iz vida. Ivan Rakitić je bio prvi osigurač Brozoviću i kroz cijelu utakmicu je imao Messija u svom vidnom polju. Kada se Messi ipak odvojio, pojavili su se Luka Modrić i svi ostali igrači koji su bili u blizinu.

Foto: David Klein Argentina v Croatia - FIFA World Cup 2018 - Group D - Nizhny Novgorod Stadium Lionel Messi of Argentina tackled by Marcelo Brozovic of Croatia during the FIFA World Cup 2018 Group D match at the Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod. Picture date 21st June 2018. Picture credit should read: David Klein/Sportimage via PA Images David Klein Photo: Press Association/PIXSELL

"Vatreni" su na taj način posve zaustavili jednog od najboljih nogometaša svih vremena. Messi je sudjelovao u 31 akciji od ukupno 133 akcije Argentine, što je manje od 25 posto. U prosjeku je Messi tada sudjelovao u 55 posto akcija Argentine.

Možda se Dalić za sličnu taktiku odluči i u petak. Neymar je nedvojbeno tehnički najdarovitiji igrač našeg doba i jedan od najvještijih igrača u povijesti sporta. Njegova brzina razmišljanja i donošenja odluka, vještina s obje noge impresivni su.

"Kada je Neymar na terenu to je druga momčad, bez obzira kako on igrao. Uz njega ostali igrači imaju više samopouzdanja i opasniji su," kazao nam je novinar O Globa Bruno Marinho.

Foto: Carl Recine/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Brazil v South Korea - Stadium 974, Doha, Qatar - December 5, 2022 Brazil's Neymar celebrates scoring their second goal with Vinicius Junior, Raphinha and Lucas Paqueta REUTERS/Carl Recine Photo: Carl Recine/REUTERS

No, postoji i njegova druga strana, priča o razmaženom genijalcu koji svojim ponašanjem iritira brojne zaljubljenike u nogomet. Posebno svojom glumom na terenu.

Nema sumnje da pretjeruje u kontaktu, ali njemu ne smeta što ponekad djeluje kao trećerazredni glumac. Prije četiri godine u Rusiji, Neymar je u susretu s Meksikom iznervirao "cijeli svijet". Nakon utakmice brazilski list Globo objavio je naslov "Neymar je šarmirao Brazil, ali iznervirao cijeli svijet".

"Nekima se sviđa njegov stil, drugima ne. Mogu razumjeti da njegovi protivnici ne vole kad se previše glupira na terenu, ali način na koji igra svakako donosi puno spektakla. Navijači vole igrače poput Neymara," kazao je jednom prigodom slavni Francuz Zinedine Zidane.

Foto: JB Autissier joie des joueurs Bresil en fin de match NEYMAR (BRA) / PEDRO (BRA) / VINICIUS JUNIOR (BRA) - Match "Brésil - Corée (4-1)" lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le 5 décembre 2022. Match "Brésil - Corée (4-1)" at the 2022 World Cup in Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022). December 5th, 2022. Photo: JB Autissier / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

I u njegovoj domovini je često meta nezadovoljnih navijača.

"Argentinski navijači tretiraju Lionela Messija kao boga. Portugalski navijači tretiraju Cristiana Ronalda kao kralja. Brazilski navijači navijaju da Neymar slomi nogu," napisao je nedavno Raphinha na Instagramu.

"Kako je to tužno, najveća greška u Neymarovoj karijeri je to što je rođen u Brazilu, ova zemlja ne zaslužuje njegov talent i nogomet," dodao je.

U njegovu obranu stao je i Argentinski stručnjak Diego Simeone.

"On je izvanredan. Ima određeni stil igre koji je njegov. Svaki igrač ima svoj stil i sviđa mi se njegov stil. Bio je kritiziran i ljudi su komentirali njegov osobni život. Ali on samo uživa, pleše i pjeva. Ljudi će ga uvijek nastaviti kritizirati, a on uvijek odgovara kada je potrebno."