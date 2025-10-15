Naši Portali
LUDI PROVOD

Zvijezda Reala priredila rođendansko slavlje za 500 ljudi i zaradila tužbu: Brazilcu prijeti zatvor

LaLiga - Levante v Real Madrid
Pablo Morano/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
15.10.2025.
u 17:45

Zabava je navodno uključivala i nastup poznatog repera Travisa Scotta, a bilo je i vatrometa i atrakcija iz zabavnog parka

Brazilska nogometna zvijezda i igrač Real Madrida Vinicius Junior priredio je ovog ljeta zabavu za proslavu svog 25. rođendana u Rio de Janeiru. Partyju je navodno prisustvovalo oko 500 uzvanika, između ostalih njegov suigrač iz Kraljevskog kluba Eduardo Camavinga, a 'feštali' su toliko žestoko da su Viniciusa susjedi tužili zbog ometanja rada ili mira drugih, piše O Globo.

Zabavu je priredio na jednom luksuznom imanju koje je inače namijenjeno organizaciji velikih događaja poput vjenčanja ili korporativnih okupljanja. Zabava je navodno uključivala i nastup poznatog repera Travisa Scotta, a bilo je i vatrometa i atrakcija iz zabavnog parka. Prema nekim navodima, fešta je započela 19. srpnja, a trajala je sve do ranih jutarnjih sati 21. srpnja.

Cro Cop se vraća u ring: Dogovorio borbu s jednim od najvećih!?

U jednom trenutku morala je intervenirati i vojna policija koja je od Viniciusa i prijatelja tražila da stišaju glazbu, što su oni i učinili, samo da bi ju ponovno pojačali kada su policijski službenici otišli.

Viniciusov slučaj vodi se na 9. posebnom kaznenom sudu u Rio de Janeiru, nadležnim za analizu manjih kaznenih djela, a temelji se na tužbi susjeda. Brazilskoj zvijezdi prijeti kazna zatvora u trajanju između 15 dana i tri mjeseca zbog ometanja rada ili mira drugih, no vrlo je vjerojatnije da će dobiti samo novčanu kaznu. Prvo ročište zakazano je za 6. studenog.

