Zvijezda Reala priredila rođendansko slavlje za 500 ljudi i zaradila tužbu: Brazilcu prijeti zatvor

Brazilska nogometna zvijezda i igrač Real Madrida Vinicius Junior priredio je ovog ljeta zabavu za proslavu svog 25. rođendana u Rio de Janeiru. Partyju je navodno prisustvovalo oko 500 uzvanika, između ostalih njegov suigrač iz Kraljevskog kluba Eduardo Camavinga, a 'feštali' su toliko žestoko da su Viniciusa susjedi tužili zbog ometanja rada ili mira drugih, piše O Globo.

Zabavu je priredio na jednom luksuznom imanju koje je inače namijenjeno organizaciji velikih događaja poput vjenčanja ili korporativnih okupljanja. Zabava je navodno uključivala i nastup poznatog repera Travisa Scotta, a bilo je i vatrometa i atrakcija iz zabavnog parka. Prema nekim navodima, fešta je započela 19. srpnja, a trajala je sve do ranih jutarnjih sati 21. srpnja.

U jednom trenutku morala je intervenirati i vojna policija koja je od Viniciusa i prijatelja tražila da stišaju glazbu, što su oni i učinili, samo da bi ju ponovno pojačali kada su policijski službenici otišli.

Viniciusov slučaj vodi se na 9. posebnom kaznenom sudu u Rio de Janeiru, nadležnim za analizu manjih kaznenih djela, a temelji se na tužbi susjeda. Brazilskoj zvijezdi prijeti kazna zatvora u trajanju između 15 dana i tri mjeseca zbog ometanja rada ili mira drugih, no vrlo je vjerojatnije da će dobiti samo novčanu kaznu. Prvo ročište zakazano je za 6. studenog.