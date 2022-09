Zvijezda Chelseaja odbila je Hrvatsku, sada ga oštro kritiziraju: 'On nikada neće biti ključna figura reprezentacije'

Hrvatski nogometni savez ozbiljno se potrudio kako bi privukao Christiana Pulišića da zaigra u kockastom dresu, ali tadašnji ofenzivac dortmundske Borussije zahvalio se na ponudi.

Trenutno nastupa za engleski Chelsea, a u repezentaciji SAD-a ga kritiziraju i nisu zadovoljni njegovim trenutim prezentacijama na terenu.

- On je jako dobar igrač, ali on nije središnja točka reprezentacije. Ljudi to moraju shvatiti, njemu se ne može vjerovati - rekao je Brian Dunsteh, bivša zvijezda američke MLS lige.

- Pulišić čini momčad boljom, ali on nikad neće biti Christian Eriksen američke reprezentacije. Igrač koji diktira tempo, koji povezuje, koji će stvoriti nešto opasno pred protivničkim golom. -

Pulišić nije zabio za SAD od ožujka prošle godine protiv Jamajke, ali ostalo je još nešto vremena da povrati formu i pokaže da se i dalje radi o visokoj kvaliteti.

