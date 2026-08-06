Tri ugriza otrovnih zmija u samo dva dana: 'Toliko ugriza nismo imali 10 godina'

U samo dva dana u Sloveniji su se dogodila tri ugriza otrovnih zmija i to kod Blejska koča. U nedjelju je zmija ugrizla 75-godišnjeg planinara u prst. Već sutradan su tijekom odmora u travi otrovne zmije, čini se dvije različite, ugrizle dvojicu 21-godišnjih stranih planinara, jednog u podlakticu, a drugog u prst. U pomoć su ponovno priskočili gorski spašavatelji, a helikopter je oba planinara prevezao u Klinički centar u Ljubljani. Kako je objasnio načelnik GRS Radovljica Toni Smolej, 75-godišnjak je u šumovitom području htio uhvatiti granu, ali je umjesto toga zgrabio zmiju koja ga je ugrizla. Spasioci su ga zbrinuli kod kuće, a zatim ga je helikopter prevezao na liječenje u Ljubljanu. Već sljedeći dan stigao je novi poziv. "Dobili smo obavijest da je mladi strani planinar dotrčao u kuću i rekao da ga je ugrizla zmija, a isto tako i njegovog kolegu. Nakon tog poziva činilo nam se čudnim kako je uopće još mogao hodati", prisjeća se Smolej, piše 24ur.

Planinari su nakon ugriza nastavili put i pomoć pozvali tek oko 45 minuta kasnije. Upravo zbog takvih slučajeva stručnjaci upozoravaju da je nakon ugriza najvažnije brzo reagirati i mirovati. "Savjetovao bih da se najprije pozove hitna medicinska pomoć, a zatim da se miruje", kaže Griša Planinc. Prema gorskim spasiocima, ove je godine bilo više ugriza nego inače. "Toliko ugriza koliko ih je bilo ove godine nismo imali, recimo, deset godina. S obzirom na vrijeme, aktivnost gmazova je u porastu", kaže Smolej. Budući da se zmije pri susretu pravilom same povuku, važno je prije svega da ih ne iznenadimo. "Ako sa sobom imamo planinarske štapove, budimo glasni. Ako budemo glasni, gmazovi će se sami odmaknuti" ističe.

Planinc naglašava da zmije čovjeka ne napadaju bez razloga. "Zmije ne uznemiravamo, branit će se samo ako rukom posegnemo prema glavi. Ako smo par desetaka centimetara udaljeni od glave, životinja se neće osjećati ugroženom i branit će se ugrizom samo onda kada je ugrožavamo", objašnjava Planinc.

Nakon ugriza treba pratiti znakove trovanja. Ako se pojave bol, oteklina ili promjena boje kože treba hitno tražiti pomoć. "Treba skinuti sve stvari koje bi stezale mjesto ugriza, jer bi se tamo kasnije mogao usporiti ili čak zaustaviti krvotok", dodaje Planinc. Stručnjaci također odvraćaju od isisavanja otrova jer to može uzrokovati dodatne infekcije i još veća oštećenja tkiva.