Što je to Fergusonovo pravilo o kojem zbori Milanović? Sve je (namjerno?) krivo shvatio!

Vrhovni zapovjednik u Knin stiže u pratnji svojeg privatnog načelnika glavnog stožera, onog koji je nekidan ustvrdio da je dužan ne trepnuvši poslušati svaku zapovijed – koja nije ekstremno nezakonita. U interesu mira u hrvatskoj kući u globalno nestabilnim vremenima, ključni akteri za sada žmire na takva gaženja Ustava i Zakona o obrani. No Milanović ne staje na obljetničarenju. Pomislili bismo da će onaj koji se voli kititi titulom Vrhovnog Zapovjednika zahtijevati veća ulaganja u vojsku. No i u Kninu opet udarničko pljucanje po ulaganjima u obranu – on navodi "Fergusonovo pravilo", koje kaže da je vrijeme za uzbunu kada se kamate na javni dug izjednače s iznosom koji se izdvaja za obranu. "U ovom trenutku Hrvatska je prešla tu granicu", upozorava dramatično Milanović, dodavši da su "u istoj situaciji SAD, Francuska i UK". Grmi protiv povećanja izdvajanja jer ovih nešto više od dva posto smatra "skoro dovoljnim".