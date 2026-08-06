Što je to Fergusonovo pravilo o kojem zbori Milanović? Sve je (namjerno?) krivo shvatio!

Vrhovni zapovjednik u Knin stiže u pratnji svojeg privatnog načelnika glavnog stožera, onog koji je nekidan ustvrdio da je dužan ne trepnuvši poslušati svaku zapovijed – koja nije ekstremno nezakonita. U interesu mira u hrvatskoj kući u globalno nestabilnim vremenima, ključni akteri za sada žmire na takva gaženja Ustava i Zakona o obrani. No Milanović ne staje na obljetničarenju. Pomislili bismo da će onaj koji se voli kititi titulom Vrhovnog Zapovjednika zahtijevati veća ulaganja u vojsku. No i u Kninu opet udarničko pljucanje po ulaganjima u obranu – on navodi "Fergusonovo pravilo", koje kaže da je vrijeme za uzbunu kada se kamate na javni dug izjednače s iznosom koji se izdvaja za obranu. "U ovom trenutku Hrvatska je prešla tu granicu", upozorava dramatično Milanović, dodavši da su "u istoj situaciji SAD, Francuska i UK". Grmi protiv povećanja izdvajanja jer ovih nešto više od dva posto smatra "skoro dovoljnim".
Milanović za džokera rabi Vučića, znajući da to dobro kuri javnost, kao što Vučić za džokera povlači njega
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To je nekakvo pravilo vezano uz usisavače koje je Milanović hrabro prodavao 1991. Ide otprilike da ako ne prodaš dva usisavača iz četiri pokušaja ne smiješ jesti bijeli kruh.
Fergusonovo pravilo je kod Milanovića povezano s probavom i jutarnjom sjedaljkom na WC-u.
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Predsjednik ima pravo iznositi ono što osobno misli, samo se treba zapitati je li tako misli i ostatak hrvatske populacije. Što vrijedi nešto dobro reći a onda sve to poništititi drugačijim stavovima od većine hrvatske populacije. Predjesnik zatvara usta svima hvaleći se postotkom birača koji su ga izabrali, zanemarujući okolnosti izbora. Jeli bi se tako nešto danas ponovilo, ne bih stavio ruku u vatru, a niti neće jer se predsjednik neće dalje kandidirati. A što se obrane tiče, niti jedan predsjednik niti jedne države, ne bih trebao reći niti jedne riječi kontra, kada se radi o modernizaciji i opremanju hrvatske vojske, a načelnik glavnoga stožera bez obzira što je podčinjen predsjedniku države, trebao bi pohvaliti svaku modernizaciju i opremanje hrvatske vojske. Zašto to načelnik glavnoga stožera neće javno pohvaliti a niti predsjednik države, nije mi poznato a želio bih znati. A predsjednik čak upućuje i kritike. Pa mi to nije jasno. Da smo u vrijeme agresije na Hrvatsku bili dobro naoružani, agresije možda nebi niti bilo. Zar to nije dobra škola? To me brine.