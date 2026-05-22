Zvijezda Bosne i Hercegovine: Ne znate što mi je Mourinho poslao prije utakmice s Italijom

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo nakon dvije dramatične pobjede u raspucavanjima jedanaesteraca.

Zmajevi su prvo u Cardiffu svladali Wales, a zatim nekoliko dana kasnije u Zenici izbacili i Italiju, čime su drugi put u povijesti osigurali nastup na Mundijalu.

Plasman na veliko natjecanje obilježilo je i emotivno svjedočanstvo reprezentativca Amara Dedića, koji je otkrio poruku koju mu je prije ključne utakmice s Italijom uputio trener José Mourinho.

Dedić, nogometaš Benfice, ispričao je kako mu je Mourinho poslao poruku koja ga je snažno dojmila i motivirala uoči susreta.

"Ne znate vi što mi je Mourinho poslao prije utakmice. Rekao mi je da ćemo se sigurno plasirati na Svjetsko prvenstvo", rekao je Dedić, dodavši:

"Napisao mi je da se prisjetimo svih ratnih žrtava ove države i da nam one budu u mislima na terenu. Rekao mi je da damo sve od sebe i da pobijedimo za njih."

Bosna i Hercegovina će na predstojećem Svjetskom prvenstvu igrati u skupini B zajedno s Kanadom, Katarom i Švicarskom.