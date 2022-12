Zlatko Dalić ispričao kome je slao poruke u tri ujutro: 'Žao mi je što je tako završilo'

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić još se jednom osvruo na infraktnu uakmicu s Belgijom u kojoj su vatreni odigrali 0:0. Tim su izborili osminu finala u kojem će se u ponedjeljak susresti s reprezentacijom Japana. Nakon toga bi u četvrtfinalu, ako prođu, mogli na Brazil.

- Pogledao sam utakmicu na miru i moj dojam je puno, puno bolji nego što je bio pod onim stresom, pod onim emocijama. Dobra utakmica Hrvatske, kontrola cijele utakmice. Sve je bilo kako treba biti. Normalno da je Belgija u zadnjih 10, 15 minuta bacila sve u napad jer ona je ipak velika reprezentacija i ispada - rekao je Dalić za HRT te se osvrnuo na belgijskog izbornika.

- Robert Martinez je sjajan trener, veliki gospodin koji mi je pomogao u karijeri. Čuli smo se mi sinoć, ustvari jutros oko 2, 3 sata. Ja sam mu poslao poruku, on meni. Zahvalio sam mu. Žao mi je što je otišao, napravio je sjajne stvari. Pet godina bio je prvi na FIFA-inoj ljestvici s Belgijom. To je tako u nogometu. Svemu dođe kraj. Tako i ta njegova era u Belgiji gdje je bio brončani, gdje je prvi na FIFA-inoj ljestvici. Napravio je zlatnu generaciju. To je tako. Život ide dalje.

Slijedi nam Japan.

- Ako netko pobijedi i Njemačku i Španjolsku, a pritom gubi utakmicu i vrati se u utakmicu, to pokazuje samo ono što mi znamo o njihovoj disciplini, dosljednosti i ambiciji, da nikada ne odustaju. Zaista teška reprezentacija koja ima poseban način igre. Svi su iza lopte s deset igrača. Tu se brane u uskom, plitkom bloku i onda se brzo otvaraju s puno igrača, i to kažnjavanju. Tako su kaznili Njemačku, tako su kaznili Španjolsku. Zaista nas čeka težak protivnik za kojeg se moramo pripremiti. Možda ih nismo očekivali, ali nisu nikakvo iznenađenje, oni su to zaslužili svojim igrama. Mi se nećemo opustiti, nećemo ući u euforiju. I dalje ćemo ići polako, skromno, korak po korak i tražiti rezultat.