Zidane slaže momčad iz snova: Uz Messija i Neymara igrat će i Cristiano Ronaldo?!

Zinedine Zidane trebao bi po završetku ove sezone preuzeti Paris Saint Germain, a velika želja mu je u klub odmah dovesti Cristiana Ronalda, nezadovoljnog aktualnom situacijom u Manchester Unitedu.

Želja je to i vlasnika bogatog pariškog kluba, koji su Portugalca željeli u svojim redovima još ljetos, ali emocije su pobijedile i vratio se u svoj Manchester.

Ipak, surova stvarnost pokazala je da nije to više onaj isti klub kao prije 12 i više godina, kad je Ronaldo tamo žario i palio. Ili, nije on više isti da bi ga zadovoljilo ono čemu svjedoči.

Kako god, čini se da je Mauricio Pochettino gotova priča, a Zidane budućnost kluba. Marketinški, to bi bilo sjajno jer na jednom mjestu igrali bi Leo Messi, Ronaldo i Neymar. Tko zna kako bi u praksi to izgledali, ali ovako već djeluje više nego uzbudljivo.

Naravno, Zidane bi želio još pokoje pojačanje u klubu, a s obzirom da je Kylian Mbappe otišao, oslobodilo se podosta mjesta u proračunu za plaće. Nije isključen ni Erling Haaland, kao ni Paul Pogba i još pokoja velika zvijezda.

Ako se to realizira, Ronaldu bi to bila četvrta velika liga u kojoj je igrao, a da bi ih "zaokružio" sve, morao bi do kraja sezone u Njemačku, što nije baš izgledno. Ali, tko zna...