Zarađivao milijune i bio na vrhu pa mu se srušio život: 'U minusu sam 20 tisuća eura'

Slavni brazilski nogometaš Dani Alves već dugo prolazi kroz izuzetno teško životno razdoblje. Nakon fantastične igračke karijere traje mu pravna bitka u kojoj nastoji izbjeći zatvor zbog optužbeni za silovanje.

Počelo mu je suđenje, a čovjek koji je u svojoj karijeri osvojio nevjerojatna 43 trofeja ima dokazati da nije 30. prosinca 2022. godine u Barceloni silovao 23-godišnjakinju.

Tužiteljstvo ističe da je Alves tog datuma pozvao žrtvu i njezine prijatelje dio noćnog kluba u kojem se on nalazio, počastio ih pićem, a zatim djevojku odveo u WC kao jedini dio noćnog kluba koji nije bio pokriven kamerama.

Prvo ju je tražio oralni seks, što je ona odbila, pa ju je silovao, a zatim napustio klub. Djevojka je situaciju odmah prijavila policiji, pregledao ju je liječnik, a potom je počela istraga.

Alvesu prijeti velika kazna od čak 12 godina zatvora, a prvi je put ispitan još prije više od godine dana. Nekoliko puta mijenjao je svoj iskaz. Naime, u prvom iskazu Alves je istaknuo da uopće ne poznaje žrvtu, u drugom je istaknuo da su bili u WC-u, ali da se ništa nije dogodilo, u trećem je istaknuo da je došlo do oralnog seksa, a u četvrtom da je bilo sporazumnog seksa, no da nije to htio govoriti kako njegova supruga ne bi saznala.

Inače, Alves se drugog dana suđenja požalio na tešku financijsku situaciju u kojoj se nalazi. Iako je u karijeri između ostalih klubova nastupao i za Barcelonu, Juventus i PSG, sada je u minusu od 20 tisuća eura.

Djevojka koja ga je optužila za silovanje svjedočila je više od sat vremena, iza zatvorenih vrata. Sud je učinio sve što treba da joj zaštiti identitet.

"Zbog posljedica silovanja patim od anksioznosti, jedva da napuštam kuću. Osjećam se kao da me netko stalno prati i izgubila sam veseli karakter koji sam imala. Uz navedeno, postala sam opsjednuta svime", rekla je.