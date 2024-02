Bio je na vrhu svijeta, onda završio u zatvoru. Sada su se pojavile njegove fotografije

Nakon četiri bizarna ispitivanja počelo je suđenje bivšem brazilskom nogometnom reprezentativcu Daniju Alvesu (40) zbog optužbe za silovanje. Alves je optužen da je 30. prosinca 2022. godine u jednom noćnom klubu u Barceloni silovao 23-godišnjakinju.

Tužiteljstvo ističe da je Alves tog datuma pozvao žrtvu i njezine prijatelje dio noćnog kluba u kojem se on nalazio, počastio ih pićem, a zatim djevojku odveo u WC kao jedini dio noćnog kluba koji nije bio pokriven kamerama.

Prvo ju je tražio oralni seks, što je ona odbila, pa ju je silovao, a zatim napustio klub. Djevojka je situaciju odmah prijavila policiji, pregledao ju je liječnik, a potom je počela istraga.

U recentnoj povijesti mnogi su nogometaši bili pod optužbama za silovanje, no na kraju je u većini slučajeva dokazano da su nevini i da su djevojke htjele izvući novac od bogatih pojedinaca. Ovaj slučaj ne spada u tu većinu i sve upućuje na to da će Alves biti kažnjen.

Prvi razlog tome su brojni dokazi u video ili u forenzičkom formatu. Drugi razlog su Alvesova mijenjanja iskaza. Naime, u prvom iskazu Alves je istaknuo da uopće ne poznaje žrvtu, u drugom je istaknuo da su bili u WC-u, ali da se ništa nije dogodilo, u trećem je istaknuo da je došlo do oralnog seksa, a u četvrtom da je bilo sporazumnog seksa, no da nije to htio govoriti kako njegova supruga ne bi saznala.

Nakon što je promijenio čak četiri odvjetnika, Alves je istaknuo i peti iskaz u kojem je rekao da je bio previše pijan kako bi se sjećao što je radio.

Suđenje je počelo u ponedjeljak i trajat će tri dana, a prema zakonu Brazilcu zbog ove situacije prijeti 12 godina zatvora.

Što se tiče isključivo nogometne karijere, Alves je po mnogima najbolji desni bočni u povijesti nogometa te je drugi najtrofejniji nogometaš svih vremena. Osvojio je 43 trofeja, jedan manje od Lionela Messija.

U karijeri je igrao za Bahiju, Sao Paulo, Sevillu, Barcelonu, Juventus, PSG i Pumas te osvojio tri naslova u Ligi prvaka, dva u Europskoj ligi te devet ligaških naslova u tri različite države (Španjolska, Italija, Francuska). Za brazilsku reprezentaciju nastupio je 126 puta te dvaput osvojio Copa Americu.