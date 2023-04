Zadar dominirao u Draženovu domu, Cibona izgubila utrku za startnu jedinicu

Kolo prije kraja Lige za prvaka, košarkaši Cibone izgubili su utrku za startnu jedinicu. Na svom su terenu uvjerljivo pobijeđeni od izravnog rivala Zadra (75:96).

Čak i da u posljednjem kolu na svom parketu cibosi pobijede Split, Zadar bi morao izgubiti u Dubravi protiv Furnira u što je, s obzirom na ovakvo izdanje momčadi Danijela Jusupa, teško vjerovati. Ako pak Split pobijedi u Zagrebu onda će žuti imati startnu jedinicu a Cibona će biti treća.

Zahvaljujući dvjema tricama Smajlagića i jednoj Kapuste cibosi su u petoj minuti poveli sa 18:9. I tu je sve stalo, niz loših odluka, krivih dodavanja i promašenih šuteva rezultirao je s time da su Zagrepčani u narednih 10 minuta zabili samo jedan koš iz igre. Suprotno tome, Zadrani su ih zabili 27 te su u u 14. minuti došli na "plus 15" (36:21).

I dok su u početnim minutama imali rješenje za najboljeg igrača Zadrana, kasnije to nije bio slučaj pa je najkorisniji igrač ABA lige na odmor otišao sa 16 koševa. Premda je upisao samo jednu asistenciju puno Zadrovih akcija polazilo je od njega i Cibonina udvajanja koje je on uspješno rješavao.

Pokušavao je Cibonin trener Josip Sesar s dva razigravača, potom i s Mazalinom kao lažnom peticom, no ništa od toga rezultata nije donijelo. A Zadar je igrao svoju igru i nadalje lomio domaćina pa je na ulasku u 25. minutu bio na "plus 22" (60:41). I već tu je priča o pobjedniku ovog susreta bila riješena i ostatak susreta bio je puko odrađivanje posla.

Cibona se jest približila na "minus 12" no to je više bilo zbog opuštanja dominantnog suparnika nego nekog velikog energetskog preporoda domaćina.Uostalom, već tri i pol minute kasnije Zadar je opet bio na "plus 20" (78:58). Štoviše, u tim minutama Zadrani su guštali u nadmoći nad onemoćalim domaćinom a do prave ekstaze na klupi gostiju došlo je kada je Žganec, kojem blokade nisu forte, "izbananirao" Radovčića.

Ovakvom krajnjem ishodu prilično je kumovala i skraćeni igrački kadar kojeg je Sesar imao na raspolaganju što je njegov kolega sa Zadrove klupe Danijel Jusup sjajno iskoristio. A osim Bundovića (kojeg nema već duže vrijeme), Cibonin strateg nije mogao računati niti na Perasovića (koljeno) i Vukovića (kojeg nije bilo niti u dvorani) a od 25. minute nije mogao računati niti na Mazalina jer je ovaj tada ispao iz igre radi pet prekršaja.

A Mazalin je s 15 koševa bio jedan od četvorice dvoznamenkastih cibosa (Smajlagić 15, Majcunić 13, Ljubičić 21). Kod Zadrana uobičajeno je prednjačio Božić (26 koševa, 7 skokova, 5 asista)., kvalitetnu partiju odigrao je Žganec (13 koševa, 8 skokova, 7 asista), Ramljak je bio standardan (17 koševa), Drežnjak je ubacio 13 koševa a Čampara četiri trice (12 koševa).