Za naježiti se: Pogledajte što su BBB-i napravili usred Londona

Chelsea je sinoć u Londonu s 2:1 svladao Dinamo, no bitka na tribinama pripala je Bad Blue Boysima.

Na Stamford Bridgeu skupilo se 38 tisuća gledatelja od čega je dvije i pol tisuće bilo navijača Dinama. No, navijači iz Hrvatske bili su puno glasniji i cijelo vrijeme su podržavali svoju momčad.

A sjajne scene viđene su nakon što je utakmica završila. Tada su igrači Dinama po običaju došli pozdraviti navijače, a kako je to izgledalo pogledajte u videu.

A ovo je, prema svjedočenju jednog navijača sa stadiona, situacija 15 minuta nakon što je utakmica završila.

Have to give props to the Dinamo supporters, Balkan fans are really a different breed. This is 15 min after the match finished. pic.twitter.com/ctWF4QTMc1