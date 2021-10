Za finale Lige nacije prvo repriza finala Eura, evo i gdje gledati

S kvalifikacijama za Svjetsko nogometno prvenstvo igra se i završnica Lige nacija. Za naslov se bore Italija, Belgija, Francuska i Španjolska. A, danas se u prvom polufinalu od 20.45 sati (Sportklub 1) u Milanu sastaju europski prvak Italija sa Španjolskom.

- Na Euru je bilo jako teško. Mučili smo se. Morat ćemo pokušati biti bolji u kontakt igri i u određenim situacijama biti još brži. No, imamo nekoliko problema u napadu jer nam nedostaju napadači koje smo imali na EP-u (Immobile i Belotti) zbog ozljeda - rekao je talijanski izbornik Roberto Mancini i dodao:

- Želimo pobijediti i igrati u finalu. Želimo finale ovog natjecanja - kaže Mancini koji bi mogao poslati ovaj sastav na furiju: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini.

S druge pak strane Luis Enrique bi mogao od prve minute staviti ovu jedanaestoricu: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Reguilón; Koke, Busquets, Fornals; Ferran Torres, Oyarzabal, Sarabia.

- Neizmjerno je zadovoljstvo vratiti se u Italiju. Imao sam prekrasnu godinu ovdje kao trener Rome - volim hranu, kavu, jezik, sunce i mislim da su ove naše dvije reprezentacije vrlo slične. Moj je plan, kao i uvijek, ići od početka i igrati s ambicijom. Ima puno igrača koji nam se nisu mogli pridružiti i žao mi je zbog njih, ali mi smo ovdje s dobrim sastavom - rekao je Enrique koji je bio na udaru kritika zbog popisa igrača koje je pozvao:

- Znam o nogometu puno više od vas i jasno znam koji igrači mi trebaju. U svim tim medijima ne mogu pročitati nešto što me zanima. Uvijek imamo šest ili sedam napadača na popisu, a ja smatram da se do postizanja gola može doći na više načina i da je to najbitnije. Ofanzivan sam trener, a mi ćemo protiv Italije pokušati držati loptu što je moguće više u svom posjedu i iz takve igre stvoriti što više prilika. U utakmici s Italijom nemamo što izgubiti, a možemo dobiti puno toga dobiti - poručuje.

U drugom polufinalu u Torinu se u četvrtak (20:45 sati) sastaju aktualni prvaci svijeta Francuzi i prva reprezentacija s Fifine rang-liste Belgija.

Dodajmo da je prvu Uefinu Ligu nacija osvojio Portugal i to nakon što su u finalu bili bolji od Nizozemske s 1:0.

Ovogodišnje finale je na rasporedu u nedjelju na stadionu San Siro u Milanu.