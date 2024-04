Xavi otkrio zašto ostaje u Barceloni: Novac nije bio motiv

Trener španjolskog nogometnog velikana Barcelone Xavi Hernandez rekao je u četvrtak kako je odlučio ostati na klupi "Ponosa Katalonije" jer je osjetio povjerenje uprave i vjeruje u dobre rezultate u budućnosti. Xavi je 27. siječnja nakon poraza 3-5 od Villarreala rekao da će otići u lipnju premda mu ugovor istječe u ljeto 2025.

"Tada sam mislio da je to potrebno ekipi, ali sada mislim suprotno. Vjerujem da ovaj projekt nije završio", izjavio je 44-godišnji Xavi na konferenciji za medije u Barceloni. Bivši vezni igrač sjeo je na klupu u studenom 2021. a prošle sezone je s Barcelonom osvojio španjolsko prvenstvo i Superkup. Ove sezone, međutim, Kataloncima ne ide dobro. Šest kola prije kraja prvenstva zaostaju 11 bodova za vodećim Real Madridom.

"Ove sezone sigurno nećemo osvojiti niti jedan trofej", rekao je Xavi. "Ali to ne znači da ovaj projekt treba završiti". Predsjednik Joan Laporta i sportski direktor Deco zaključili su kako je Xavi najbolje rješenje za iduću sezonu unatoč rezultatskom posrtaju. Nagađalo se da su ga dužnosnici nagovorili na ostanak kako mu ne bi morali isplatiti preostali novac do isteka ugovora, ali Xavi je to odbacio.

"Laporta i Deco su znali da neću dobiti niti euro odem li. Novac od mog ugovora bio bi potrošen na novog trenera", rekao je. "Ostajem jer sam osjetio snagu, vidio povjerenje koje imaju u mene i jer vjerujem da možemo pobjeđivati u budućnosti", dodao je. Napomenuo je da upravi nije postavio niti jedan uvjet.

Barcelona je tako riješila pitanje trenera nakon poraza od Real Madrida sa 2-3 u nedjelju i PSG-a sa 1-4 nekoliko dana ranije. "Imao sam vremena razmisliti o svemu, a ostajem uvjeren da će ovo biti pobjednički projekt", poručio je Xavi. Barcelona je s njim na klupi pobijedila u 85 od 136 utakmica.

