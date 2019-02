Vujović kritizirao Červara: To je bilo samoubojstvo

Izbornik rukometne reprezentacije Slovenije Veselin Vujović bez dlake na jeziku prokomentirao je nastup Hrvatske na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu i osvojeno šesto mjesto.

- Nevjerojatan kriterij. Goluža je otišao kao netko tko je osvajao medalje, ali to nije bilo dovoljno dobro. Babić je u Poljskoj osvojio medalju, zahvaljujući Gospi, slavilo se kao nešto neviđeno na Trgu bana Jelačića, pa je poslije četvrtog mjesta otišao. Sada je Červar peti na Euru, šesti na SP, i to je sada bio cilj. Fenomenalan rezultat? Kako to varira od trenera do trenera.... - rekao je Vujović, prenosi Sportklub.

Osvrnuo se i na hrvatskog izbornika Lina Červara.

- Lino je izgubio protiv Brazila radi igre 7 na 6, više nije želio igrati kada nije išlo. Čekajte, jel imate strategiju ili nemate? Ako bekovi ne mogu doći do izražaja, uvedi tog jednog igrača da bi spustio tu duboku obranu, ali onda ti je glavna opcija šut s beka, a ne kao što je radila Hrvatska. Uvesti dva pivota i tražiti prolaz sa šest metara. To je samoubojstvo. Onda ti ta dva pivotmena prave još veću gužvu. To treba se ukinuti ili se vratiti igri s markerom. Ovo je neka nedefinirana trka, nisu unaprijedili, već unazađuju rukomet - zaključio je Vujović.

