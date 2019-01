Talentirani hrvatski skijaš: Rekli su mi da sam netalentiran, ali nisam odustao

Kostelići više ne voze, ali skijanje je ponovno hit u Hrvatskoj. Naši mladi skijaši i njihovi uspjesi ponovno su prikovali znatiželjnike za male ekrane. Baš su na Sljemenu, pred domaćom publikom, pokazali da talenta i ljudi ne nedostaje. Istok Rodeš bio je 7., Matej Vidović 15., a Elias Kolega slalom na Crvenom spustu završio je na 20. mjestu. Tjedan dana nakon toga Kolega je zauzeo 6. mjesto na slalomu u Adelbodenu.

Ozbiljno krenuo s 15 godina

Oni su dio nove hrvatske skijaške ere, baš kao i Filip Zubčić, Samuel Kolega i Leon Nikić. Svi imaju svoje priče i početke, a mi donosimo onu Mateja Vidovića (25). Skromni dečko iz Zagreb na skije je prvi put stao s četiri godine.

– Počeo sam kao klinac, išli smo s roditeljima na skijanje i, kako je bratić bio mojih godina, upisali su nas u Ski klub u Zagrebu pa je to tako nekako počelo. Nama je to bilo zanimljivo kao klincima. Otišli smo i par puta na Sljeme, na skijanje, da učimo, onda sam probao te neke dječje utrke i tako je to krenulo – rekao je kratko Matej pa dodao:

– Nisam ja nikada bio neki poseban talent. Zubo (Filip Zubčić) mojih je godina i on me uvijek pobjeđivao. On je bio talent, a ja sam uvijek bio treći, četvrti, ali meni je kao klincu to bilo zanimljivo... Kompetitivan sam pa mi je valjda zato bilo zanimljivo.

No Matejevi rezultati u posljednje vrijeme dokazuju da talent ipak ima. Možda je malo prestrog kada govori o sebi.

– Ne možeš bez rada, ja sebe vidim kao radnika, ne kao talent. Mene su jednom izbacili iz reprezentacije i proglasili netalentiranim pa sam definitivno radnik – kaže Vidović.

Sada polako shvaća da mu skijanje više nije samo zabava temeljena na radu, već i njegov život.

– Da, bila je samo zabava na početku, natjecati se s drugima, društvo u Ski klubu i sve to. No onda je to sve počelo biti ozbiljnije, kad sam s 13-14 godina počeo ići na internacionalne utrke i vidio da imam nekog potencijala. Čim uđeš u FIS, onda to mora biti ili ne biti. Onda si u glavi kažeš: ili ću pokušati 100 posto ili zašto to radim, je li bolje da odustanem.

U FIS je ušao s 15-ak godina i kaže da nema niti je imao skijaške uzore.

– Pokušavam gledati sve oko sebe, pa i najbolje kako rade. Ne postoji netko za koga bih rekao da mi je uzor, već od svih pokušavam uzeti nešto.

Ljeti igra tenis

A na tom putu napretka Mateju, ali i ostatku hrvatske skijaške reprezentacije pomaže Ivica Kostelić. Međusobno guraju jedni druge, no savjete hrvatske legende svakodnevno upijaju.

– Ivica nam ne govori puno tehničkih detalja, nema tu što previše ni govoriti. On se više bazira na trenutak. Ono što mu se čini da tog trenutka treba raditi. Dosta pomaže jer ima tu skijašku perspektivu i kao skijaš, a ne kao trener. Daje ti neku viziju. Trener ti kaže nešto čisto tehnički, a Ivica iz iskustva.

Hrvatska nikada nije bila skijaška zemlja, ali dala je vrhunske skijaše. Odlaskom Ivice i Janice nastao je muk koji ovi dečki sada probijaju.

– Da, možda je skijanje ispalo iz neke popularnosti i sada zapravo mislim da se ljudi pitaju: “Pa dobro, kako sad to odjednom?” No nije to odjednom. Mi radimo polako. Možda neki naši rezultati koji su manji u Svjetskom kupu nisu bili popraćeni pa je onda ljudima čudno kako su odjednom trojica u top 30 i ne gledaju to kao uspjeh. Istok je, primjerice, s ona dva sedma mjesta napravio rezultat kojega se ne bi ni najbolji posramili.

Rezultate karijere tako rade svi, prvo Rodeš, sada Kolega u Adelbodenu, a svoj je na Sljemenu napravio Vidović.

– Nisam bio zadovoljan tim 15. mjestom jer osjećam da nisam odskijao najbolje. Svi govore da sam napravio rezultat karijere, ali ne gledam to tako. Želim nešto više, bolje. Ovo je bio samo korak – rekao je Matej koji ima i draže utrke od domaćeg Sljemena.

– Najzanimljiviji mi je Wengen, još kada sam gledao Ivicu na televiziji, to je bila staza koja mi se najviše sviđala.

Matej je skroz u skijanju, a slobodnog vremena ima malo.

– U ovom trenutku živim za skijanje. Skijanje mi oduzima sto posto vremena, hobiji su minimalni. Ljeti volim igrati tenis. To mi je gušt. Pogledam neki film u slobodno vrijeme, ali slobodno vrijeme je minimalno. Osim tenisa, volim pogledati i nogometnu reprezentaciju i pratiti sve naše sportaše – zaključio je Matej.

