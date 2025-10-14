Naši Portali
Kvale za SP

VIDEO: Urnebesne scene u Cardiffu: Pogledajte kako vratar Reala neuspješno lovi štakora po terenu

14.10.2025.
u 11:06

Nakon što je belgijska zvijezda Courtois ostala kratkih rukava, a štakor nastavio svoj "počasni krug" po travnjaku, stvar je u svoje ruke, preuzeo velški napadač Brennan Johnson. I uspio otjerati štakora

Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo 2026. između Walesa i Belgije, odigrana u ponedjeljak u Cardiffu, ostat će zabilježena u nogometnim analima po jednom od najbizarnijih prekida u novijoj povijesti. U glavnoj ulozi našao se glodavac koji je na nekoliko trenutaka ukrao svu pažnju s nogometnih zvijezda na terenu i nasmijao cijeli stadion.

Igra se zaustavila u 66. minuti susreta. Belgija je vodila 2:1 nakon što je Joe Rodon doveo Wales u vodstvo, da bi gosti preokrenuli rezultat golovima Kevina De Bruynea iz jedanaesterca i Thomasa Meuniera. Upravo u trenutku, kad se igra trebala nastaviti nakon pružanja pomoći jednom igraču, na travnjak je utrčao štakor. Neočekivani posjetitelj pojavio se u blizini kaznenog prostora belgijske reprezentacije, izazvavši nevjericu i smijeh među desecima tisuća navijača na stadionu.

Prvi koji je reagirao bio je jedan od najboljih golmana svijeta, Thibaut Courtois. Belgijski čuvar mreže krenuo je u lov na okretnog uljeza, no štakor se pokazao kao neočekivano vješt "dribler". S nekoliko munjevitih pokreta vješto je izbjegavao Courtoisove rukavice, što je izazvalo salve smijeha i gromoglasno navijanje s tribina, koje su očito stale na stranu malenog autsajdera. Courtoisov pokušaj hvatanja pretvorio se u komičnu scenu koja je, zahvaljujući kamerama, brzo obišla svijet i postala viralni hit.

Nakon što je belgijska zvijezda ostala kratkih rukava, a štakor nastavio svoj "počasni krug", stvar je u svoje ruke, preuzeo velški napadač Brennan Johnson. Na veliko oduševljenje domaće publike, Johnson je smireno pristupio situaciji te uspješno usmjerio i otjerao glodavca s terena prema aut-liniji, bez nepotrebne drame. Njegov efikasan potez nagrađen je ovacijama s tribina, a navijači su ga pozdravili kao junaka koji je riješio problem koji ni slavni Courtois nije mogao. Bio je to mali, ali simboličan trenutak ponosa za domaće navijače u utakmici koja rezultatski nije išla u njihovu korist.

Iako je kratki prekid unio dozu humora u napetu utakmicu, nije promijenio konačni ishod. Belgija je na kraju slavila s uvjerljivih 4:2, nakon što je De Bruyne zabio još jedan gol iz penala, a Leandro Trossard postavio konačni rezultat u sudačkoj nadoknadi, dok je nadu Walesu nakratko vratio Nathan Broadhead. Pobjedom je Belgija učvrstila prvo mjesto u skupini J. 

