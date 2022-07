VIDEO Umjesto UFC spektakla, poznati borac doživio stravičnu ozljedu

U glavnoj borbi večeri gledali smo okršaj dvojice rangiranih teškaša, Curtisa Blaydesa koji je četvrti, te Toma Aspinalla koji je u trenutku borbe bio šesti na rang ljestvici.

Tom Aspinall je borac kojeg mnogi smatraju ‘novom generacijom‘ boraca. Prije ove borbe je odradio pet nastupa u UFC-u gdje je upisao svih pet pobjeda, a pobijedio je i Alexandera Volkova, Andreia Arlovskog, Sergeyja Spivaka i druge. U borbu je ušao kao blagi favorit po kladionicama.

Curtis Blaydes, borac je koji je već dugo unutar top 5. U UFC-u je još od 2016. godine, a iza sebe ima mnogo odličnih borbi. Gubio je dva puta protiv prvaka Francisa Ngannoua, a posljednji poraz mu je nanio Derrick Lewis prošle godine. To mu je bio jedini poraz u posljednjih sedam borbi, a večeras je tražio treću za redom.

The #UFCLondon main event ends in a victory for @RazorBlaydes265 after an unfortunate knee injury to Tom Aspinall. pic.twitter.com/Ek5GsUIZEr